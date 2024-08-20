بدء تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من برنامج التوعية الشامل بالمخلفات الصلبة بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على استمرار أعمال الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة، لتنفيذ برنامج التوعية الشامل بأنشطة إدارات المخلفات بنطاق المحافظة تحت مسمي الإطار المتكامل للإدارة المستدامة للمخلفات الصلبة، ودوره في الحفاظ على البيئة ودور الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية، والذي يستهدف إيضاح دور أجهزه الدولة بمحافظة الدقهلية، في التعامل مع ملف المخلفات الصلبة، كما يستهدف البرنامج حث منظمات المجتمع المدني لبحث سبل دمج القطاع غير الرسمي وإشراك أعضاء المجتمع وتفعيل مبادرات إعادة التدوير وتقليل النفايات بما يتوافق مع خطط التنمية المستدامة وتفعيل دور الطلبة بالعمل كحراس للبيئة ورفع الوعي والتثقيف البيئي لديهم.

وأوضح "مرزوق" أنه وفقا لخطة البرنامج تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتنفيذ برنامج التوعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء مع الاستمرار في المرحلة الثانية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لتنفيذ برامجها بمراكز الشباب والأندية الرياضة.

وفي ذات السياق، تم البدء في تنفيذ المرحلة الثالثة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، وتستهدف هذه المرحلة طلاب المدارس والمشاركين في النشاط الصيفي.



وفي هذا السياق، أوضح محمد حمص، مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة، أنه تم تنفيذ ندوة توعية بمرفق المعالجة والتدوير بسندوب، وقد استهدفت الندوة أصحاب المصلحة من الطالبات المشتركات بالنشاط الصيفي بالمدرسة الأيوبية الإعدادية، بإدارة غرب التعليمية، وتضمنت الندوة تواصل العرض لمفهوم إدارة المخلفات الصلبة، وايضا مفهوم الإدارة المتكاملة المستدامة للمخلفات الصلبة ودورها في الحفاظ على البيئة والتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية وايضاح دور الدولة بالدقهلية في غلق المقالب العشوائية المفتوحة التي تسبب انبعاثات وتصاعد غاز الميثان المسبب الرئيسي للاحتباس الحراري وقيام الدولة بإنشاء وتطوير مرافق المعالجة والتدوير وإنشاء المدفن الصحي الهندسي لتقليل تلك الانبعاثات وانشاء وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وفتح قنوات التواصل لتلقي شكاوى المواطنين وكذلك جهود المحافظة في نقل كافة المقالب التاريخيه وإنشاء جهاز نظافة تجميل المنصورة وانشاء الإدارة المتكاملة للمخلفات ووحدة تدريب لبناء قدرات العاملين وكذا شراء معدات جمع ونقل لخدمة المحافظة كما تناول البرنامج التوعوي شرح مبسط لالية العمل داخل مرفق المعالجة والتدوير وقال ان المرحلة الثالثة من البرنامج تتم بالتنسيق مع مديرية التربية بمتابعة مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان محافظة الدقهليه والدكتور هشام الشريف رئيس مجلس الشركة المصرية للمعالجة والتدوير(ايكارو ) والمهندس محمود عبدالرحمن زاهر مدير مشروع خدمات المعالجة والتدوير والدفن الآمن للمخلفات البلدية الصلبة بالدقهلية و عبير الجميل مديرة مدرسة الايوبية الاعدادية بنات و رباب زين العابدين احمد موجه بحي غرب,

وقد حاضر في الندوه الدكتورة مي سمير مدير إدارة التواصل المجتمعي والتوعية وبمشاركة الاستاذ إبراهيم عز الدين منسق البرنامج بإدارة التواصل وبناء القدرات للمشرفين و عزة احمد عيسى و عواطف مصطفى شادي وكيلي المدرسه الايويبة ، و زينب صلاح رئيس قسم البيئة والسكان بادارةغرب،وعلي هامش الندوه تم مرافقة الطالبات في جولة بمرفق المعالجة والتدوير بسندوب للتعرف على سير عمليات المعالجة والتدوير داخل المصنع وكيفية العمل على تعظيم الاستفادة من الموارد واعمال إنتاج السماد العضوي والوقود المشتق من المرفوضات.



