انطلاق أعمال التنسيق الإلكترونى لطلبة الثانوية للمرحلة الثانية بجامعة العريش

العريش ـ محمد حسين

بدأت جامعة العريش اليوم الثلاثاء، أعمال التنسيق الإلكتروني للعام الجامعى 2024/2025، والتى ستستمر حتى السبت المقبل 24 أغسطس، وتستقبل طلاب الثانوية العامة الراغبين فى التسجيل بالكليات والمعاهد المختلفة.

صرح الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، بأن الجامعة قامت بتجهيز معامل خاصة للحاسب الآلى داخل مركز الخدمات الإلكترونية لاستقبال الطلاب وتقديم الدعم اللازم لهم خلال عملية التنسيق، وشدد الدكتور الدمرداش على أهمية احتفاظ الطلاب بالرقم السرى الخاص بهم لضمان تسجيل الرغبات بشكل صحيح وآمن.

من جهته، أوضح أسامة عبد الحميد، مسؤول التنسيق بجامعة العريش، أن المعامل بدأت بالفعل فى استقبال الطلاب وأولياء الأمور الراغبين فى التنسيق، حيث يتم تقديم المعلومات والإرشادات اللازمة لكل طالب من خلال فريق من المتخصصين المتواجدين داخل معامل التنسيق.

وأشار الدكتور أحمد الشعراوى، مدير مركز الخدمات الإلكترونية بجامعة العريش، إلى أن خدمات التنسيق انطلقت بالمرحلة الأولى وتستمر مع استقبال الطلاب فى المرحلة الثانية.

وأكد أن هناك اهتمامًا واضحًا من أهالى سيناء بالحضور والتسجيل فى معامل التنسيق داخل الجامعة.

وأوضح الشعراوى أنه بعد تعبئة استمارة الرغبات يتم طباعة نسخة منها وتسليمها لولى الأمر للمراجعة والتأكيد.

كما أكد الشعراوى أن فريقًا من الموظفين المختصين والفنيين المدربين يتواجد فى المعامل لتقديم الدعم الفنى وحل أى مشكلات طارئة قد تواجه الطلاب، بالإضافة إلى تعريفهم بالقواعد والتعليمات الواجب اتباعها خلال عملية التنسيق الإلكترونى، ويتواجد فريق عمل مخصص فى كل معمل لضمان سير العملية بشكل سلس ومنظم.



وفيما يخص الحد الأدنى للقبول بالجامعات للمرحلة الثانية، تقرر قبول طلاب الشعبة العلمية بحد أدنى 265 درجة بنسبة 64.63%، وطلاب الشعبة الأدبية بحد أدنى 230 درجة بنسبة 56.9%، بإجمالى عدد طلاب يبلغ 353,057 طالبًا.