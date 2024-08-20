اليوم العالمى للناموس.. أمراض ينقلها البعوض وطرق الوقاية

كتبت فاطمة خليل

يحتفل العالم فى 20 أغسطس من كل عام بـ اليوم العالمى للناموس للتوعية بخطر الإصابة بالأمراض التى ينقلها البعوض، حيث تشكل أمراض مثل الملاريا وحمى الضنك وحمى شيكونجونيا وفيروس زيكا تهديدات صحية كبيرة على مستوى العالم، فى هذا التقرير نقدم العديد من النصائح الوقائية للحفاظ على صحتك، بحسب موقع تايمز ناو.

أمراض شائعة ينقلها الناموس

الملاريا

الملاريا واحدة من أكثر الأمراض التى تنقلها البعوض شهرة، والتى تسببها طفيليات البلازموديوم وتنتقل من خلال لدغة بعوضة أنوفيليس المصابة.

تشمل أعراض الملاريا الحمى والقشعريرة والصداع وآلام العضلات، وإذا تُركت دون علاج، فقد تؤدى إلى مضاعفات خطيرة وحتى الموت.

ووفقًا لـ منظمة الصحة العالمية لا يزال الملاريا يشكل تحديًا كبيرًا للصحة العامة، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 240 مليون حالة على مستوى العالم في عام 2022.

حمى الضنك

حمى الضنك، التى تسببها بعوضة الزاعجة المصرية، هى مرض آخر منتشر ينقله البعوض خلال موسم الرياح الموسمية، تظهر بحمى شديدة وصداع شديد وألم خلف العينين وآلام فى المفاصل والعضلات وطفح جلدى، فى الحالات الشديدة، يمكن أن تتطور حمى الضنك إلى حمى الضنك النزفية أو متلازمة صدمة حمى الضنك، وكلاهما يمكن أن يكون مميتًا.

تقدر منظمة الصحة العالمية أن نحو نصف سكان العالم معرضون لخطر الإصابة بحمى الضنك، مع حدوث ملايين الحالات كل عام.

حمى شيكونجونيا

تنتقل حمى شيكونجونيا أيضًا عن طريق بعوضة الزاعجة، وغالبًا ما تشبه أعراضها أعراض حمى الضنك، وتشمل هذه ظهورا مفاجئا للحمى وآلام المفاصل وآلام العضلات والصداع والغثيان والتعب والطفح الجلدى.

فى حين أن حمى شيكونجونيا نادرًا ما تكون مميتة، إلا أن آلام المفاصل يمكن أن تكون شديدة وموهنة، وتستمر لأشهر أو حتى سنوات، ينتشر المرض في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، وخاصة خلال موسم الأمطار.

فيروس زيكا

اكتسب فيروس زيكا، الذى ينتشر أيضًا عن طريق بعوضة الزاعجة، اهتمامًا عالميًا خلال تفشي المرض في البرازيل في الفترة 2015-2016.

وعلى الرغم من أن غالبية حالات الإصابة بزيكا لا تظهر عليها أعراض أو تكون خفيفة، إلا أن الفيروس يمكن أن يسبب عيوبًا خلقية خطيرة إذا أصيبت المرأة الحامل، مما يؤدى إلى حالات مثل صغر الرأس، تشمل أعراض الإصابة بفيروس زيكا الحمى الخفيفة والطفح الجلدي والتهاب الملتحمة وآلام العضلات والمفاصل والصداع.

التهاب الدماغ اليابانى

التهاب الدماغ الياباني هو عدوى فيروسية تنتقل عن طريق بعوضة الكيولكس، وتوجد بشكل أساسي في المناطق الريفية والزراعية في آسيا.

يؤثر التهاب الدماغ الياباني على الدماغ، مما يؤدي إلى الالتهاب والحمى المرتفعة والصداع وتيبس الرقبة والارتباك والنوبات، في حين أن معظم حالات العدوى لا تظهر عليها أعراض، إلا أن الحالات الشديدة يمكن أن تؤدي إلى تلف عصبي طويل الأمد أو الوفاة. يتوفر التطعيم ويوصى به في المناطق التي يتوطن فيها التهاب الدماغ الياباني.

الإجراءات الوقائية من الأمراض التى ينقلها الناموس

من الضرورى اتخاذ تدابير وقائية لحماية نفسك ومجتمعك، وفيما يلي بعض النصائح للمساعدة في تقليل المخاطر..

- القضاء على مواقع التكاثر البعوض.. يتكاثر البعوض فى المياه الراكدة، لذا من الضروري القضاء على أي مصادر للمياه الراكدة حول منزلك، مثل أواني الزهور والمصارف المسدودة، نظف الحاويات التي يمكن أن تجمع المياه وأفرغها بانتظام.

- استخدام طارد البعوض.. ضع الكريمات أو البخاخات الطاردة للبعوض على الجلد المكشوف، يمكن أن توفر الناموسيات أيضًا حماية فعالة.

- ارتداء الملابس الواقية.. ارتدى قمصانًا طويلة الأكمام وسراويل طويلة وجوارب لتقليل تعرض الجلد لدغات البعوض،

يفضل ارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة، حيث ينجذب البعوض إلى الألوان الداكنة.

- تركيب شبكات للنوافذ والأبواب.. تأكد من أن النوافذ والأبواب مزودة بشبكات لمنع البعوض من دخول منزلك، قم بإصلاح أى ثقوب أو فجوات في الشبكات.