رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهريّة يكرم المتفوقين في حفظ القرآن

الإسكندرية أسماء على بدر

كرمت إدارة فرع رواق النصر الابتدائي الدارسين المتفوقين في حفظ القرآن الكريم، وتجويده بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وذلك بعد اجتيازهم بنجاح الاختبارات التتابعية، حضر الحفل لفيف من القيادات الأزهرية، يترأسهم الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، الدكتور إبراهيم الجمل، مدير عام منطقة الوعظ، والشيخ محمود ماهر مدير فروع الرواق بالإسكندرية، وعدد من المسؤولين والمحفظين.



وأعرب رئيس الإدارة المركزية عن فخره واعتزازه بهذه الكوكبة من الحفظة، مؤكداً على أهمية دور الأزهر في غرس القيم الدينية والأخلاقية لدى الناشئة، وحفظه لكتاب الله تعالى.

من جانبه أكد الشيخ محمود ماهر مدير فرع الرواق على حرص الإدارة على توفير كافة الإمكانيات التي تساعد الدارسين على حفظ القرآن الكريم وتجويده، مشيرًا إلى أن فرع النصر يضم حاليا أكثر من 400 دارسًا ودارسة موزعين على 11 حلقة، مشيرًا إلى أنه أقيمت الأروقة الأزهرية تنفيذًا لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف.



