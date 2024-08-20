القبض على قاتل والدته بمساعدة زوجته لسرقة أموالها لشراء المخدرات

الدقهلية محمد الحبشى

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية، من كشف غموض العثور على جثة سيدة مسنة فى العقد السابع من عمرها مكبلة اليدين ومسروق مصاغها الذهبي من داخل مسكنها ومقتوله بقرية الروضة ليتبين قيام نجلها بمعاونة زوجته بالتخلص منها للتحصل على أموال لشراء مواد مخدرة.

البداية كانت بتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا، بوصول بلاغ من أهالي قرية الروضة دائرة المركز، بالعثور علي سيدة مكبلة وملقاه في بدروم إحدى المنازل.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين مصرع " ليلي عطية، 68 عاما، ومقيمة قرية الروضة،مكبله بالاحبال وبها آثار لذبح وعلامات تشير الي سرقة مصاغها الذهبي .

انتقل فريق من النيابة العامة الي مكان الواقعة للمعاينة ، وتم نقل جثمان السيدة الي مشرحة المستشفي الدولي بالمنصورة.

وكلف مدير المباحث بتشكيل فريق بحث من ضباط مباحث مركز شرطة طلخا ورئيس مباحث المديرية للوصول إلى مرتكبي الواقعة.

وتوصلت التحريات الى قيام نجل المجني عليها، بمعاونة زوجته بالتخلص من والدته من أجل الحصول على مبالغ مالية لشراء مواد مخدرة كونه يتعاطها برفقة زوجته و قيامه بتكبيل والدته بمعاونة الزوجة لسرقة مصاغها الذهبي والتخلص منها بإستخدام سكين.

بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين ومواجهتهما أقرا واعترفا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن السلاح المستخدم فى ارتكاب الجريمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.