لمرضى الألم العضلى الليفى.. كيف تمارس الرياضة بشكل آمن؟

كتبت مروة محمود الياس

الألم العضلي الليفي مشكلة يعاني منها الكثير من الأشخاص، تسبب آلام بالعضلات مبرحة متفاوتة الدرجة والشدة من حالة إلى أخرى، تسبب اضطراب في العضلات واضطرابات في الحركة وقد تؤثر أيضا على القدرة على بذل الجهد والنشاط نظرا لألم العضلات الذي يصيب المريض بها

وفقا لتقرير نشر في موقع e medicine health الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض فإن هذا الألم المزمن المزعج قد يخف وتقل حدته تدريجيا بممارسة التمارين الرياضية الجيده، تلك التمارين التي تكون في أساسها استشفائية وعلاجية تخفف من حدة الألم وتساعد على تقوية العضلات والمفاصل

تحسن الرياضة من الحالة المزاجية لمريض الألم العضلي فضلا عن أنها تعزز من قدرته على النوم دون آلام مبرحة وتحسن من مرونة جسمه

لا يمكن ممارسة أي تمارين عشوائية دون استشاره حتى لا يؤثر ذلك على عضلاتك ومفاصلك ويؤدي إلى الضغط الحاد عليها



وفقا للتقرير فإنه لابد من ممارسة الأنشطة والتدريبات التي لا تزيد الوزن والضغط على المفاصل والعضلات والتي لا تحمل أوزانا عالية أو ضغوطا حادة على الساقين واليدين.



وأيضا يفضل الإلتزام بالتمارين منخفضة الضغط والحمل والتأثير مثل تمارين القلب والأوعية الدموية وهو ما يتطلب برنامجا رياضيا ملتزما لدى مختص



تابع التقرير ناصحا بضرورة الإهتمام بمجموعة من نوعيات من التمارين الرياضية المناسبة للأشخاص الذين يعانون من الألم العضلي مثل:

تمرين السباحة المنتظم الذي يعزز من قوة العضلات ويخفف من الضغط عليها ويحسن من مرونة وقوة العضلات

ركوب الدراجات أيضا يعد خيارا مثاليا لهؤلاء المرضى لأنه يعزز من قوة عضلاتهم وتحملها

يفضل البدء بخطوات صغيرة قبل بدء التمرين بإحماء بسيط لتعزيز التمرين وقوته وفعاليته

يفضل أيضا وضع كمادات باردة على العضلات بعد الإنتهاء من التمرين الرياضي مع تدليك العضلات المؤلمة للحصول على أفضل نتيجة وفاعلية لعلاج هذه الآلام