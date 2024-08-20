أمين مساعد نقابة الأطباء لمحمد فؤاد: لا يحق لك الاعتداء على الأطقم الطبية وسيتم المحاسبة

كتبت آية دعبس

قال الدكتور خالد أمين، الأمين المساعد للنقابة العامة للأطباء، إنه جارى التواصل من قبل النقابة مع الأطباء العاملين بـ مستشفي عين شمس التخصصى، والذين تعرضوا لاعتداء من قبل الفنان محمد فؤاد، وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة.

وأضاف أمين،: طبقا لرواية الحاضرين أن المغني والمواطن محمد فؤاد قال للطبيب انت عارف انت بتكلم مين؟؟ ونحن كنقابة نوجه كلمة للمغني محمد فؤاد، أنت مواطن عادي زي أي مواطن في مصر تستحق أفضل خدمة طبية (ممكنة) ولا يحق لك بأي حال من الأحوال الاعتداء على الأطقم الطبية والتمريضية بالمستشفى، حتى لو كان هناك تقصير من وجهة نظرك فهناك عشرات الفنوات الرسمية والقانونية الشرعية للشكوى والابلاغ.! وإن كنت تعتقد أنك تستحق معاملة خاصة لأنك مشهور فانت تستحق محاسبة خاصة لنفس السبب.

وكان قد أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن ظاهرة التعدي على أفراد الطاقم الطبى فى الطوارئ والمستشفيات، سواء الأطباء أو التمريض أو غيرهم، هى ظاهرة "همجية"، وتتنافى مع دولة القانون، وناشد كافة المواطنين مهما كان قلقهم على ذويهم من المرضى بعدم تعطيل تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمرضى، بسبب الاشتباك والاعتداء على الفريق الطبى، مطالبا بتأمين المستشفيات، مؤكدا أن النقابة ستقدم كافة الدعم القانونى والمعنوى للطبيب الذى تعرض للاعتداء ومشاجرة من الفنان محمد فؤاد بمستشفى عين شمس التخصصي.