رئيس جامعة عين شمس يعلق على واقعة الفنان محمد فؤاد: نحن فى دولة قانون

كتب محمود راغب

علق الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، على واقعة الفيديو المتداول والذى يظهر إعتداء الفنان محمد فؤاد على أحد الأطقم الطبية بـ مستشفى عين شمس التخصصى .

وقال رئيس جامعة عين شمس ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الواقعة تم تحويلها للنيابة وقيد التحقيق، مضيفا: نحن فى بلد قانون، والقانون سيأخذ مجراه .

وتابع : الواقعة تمثل إعتداء غير مقبول على موظف أثناء تأدية عمله و الطوارئ بمستشفى عين شمس التخصصى تعمل على مدار ال 24 ساعة وتقدم الخدمات الطبية للمرضى على مدار الساعة وهناك مدير للطوارئ وطاقم طبى لاستقبال اى حالات طارئة .

وأكد رئيس جامعة عين شمس قائلا: القانون سيأخذ مجراه ولا حديث عن تصالح وإذا ثبت خطأنا سنعتذر ونكون مستعدين لأى إجراء.



