أعراض سرطان الغدة الكظرية عند الأطفال وكيف يمكن تشخيصه

كتبت مروة محمود الياس

الاصابة بالسرطانات في المراحل المبكرة من الحياة أمر في غاية الأهمية وتحدث الكثير من القلق، سرطان الغدة الكظرية أحد أنواع هذه الأورام التي تصيب بعض الأطفال، هناك نوع من السرطان لا يعلم الكثير عنه وهو سرطان الغدة الكظرية أو بمعنى أدق ورم قشرة الغدة الكظرية الذي يصيب اضطراب الغدة عند الإنسان، حيث تكون هذه الغدة تنتج الكثير من الهرمونات في بعض الحالات بشكل مبالغ فيه وقد لا تنتج أية هرمونات في بعض الحالات الأخرى، هذا ما أكد عليه تقرير نشر في موقع ميديسين هيلث الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض.

وتابع التقرير أن هذا الورم الذي يصيب الغدة الكظرية لدى الأطفال قد يظهر بعض العلامات أو الإشارات وفقًا لطبيعة الهرمون الذي يفرزه قشرة الغدة الكظرية لدى المريض.

وأضاف التقرير أن بعض الحالات تعاني من زيادة حادة في هرمون الذكورة سواء للفتيات الصغار أو للذكور أيضًا، وبالتالي تظهر بعض الأعراض على شكل ظهور لحبوب وبثور مثل حب الشباب في الوجه وفي الجسم، وأيضًا يتحول الصوت إلى صوت عميق أجش، كالأصوات التي تصدر من المراهقين في عمر المراهقة والبلوغ، كذلك يزيد بشدة ظهور الشعر في مناطق الجسم المختلفة سواء للفتيات أو للذكور، كذلك تظهر الأعراض في شكل نمو سريع لهذا الطفل نموه في الجسم بشكل ملحوظ للغاية.

وأشار التقرير إلى أن بعض الأطفال قد تظهر عليهم حالة من التثدي خاصة الأطفال من الذكور، ويمكن تشخيص هذا النوع من السرطان بمجموعة من الإجراءات المهمة من خلال الفحص المباشر الذي يجريه الطبيب المختص، ويساعده في ذلك الكشف المبكر عنه، بالإضافة لبعض طرق الفحوصات التأكيدية مثل التاريخ المرضي للعائلة، وعمل أشعة على البطن والعظام والصدر، وبعض أنواع الفحوصات والأشعة المقطعية، أشعة الرنين المغناطيسي كذلك لتأكيد الإصابة بها، لتبدأ مرحلة العلاج وفقا لرؤية المختص الذي يحدد طريقه العلاج المثلى لكل هرمون وكل حالة وفقا لحالتها.