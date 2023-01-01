لو بتعانى من التوتر.. إليك 5 أطعمة تقلل هرمون "الكورتيزول" وتساعدك على الاسترخاء

كتبت ميرفت رشاد

"الكورتيزول" هو هرمون تنتجه الغدة الكظرية، التي تقع فوق الكلى، يشارك الكورتيزول في العديد من الوظائف المختلفة في الجسم، بما في ذلك تنظيم التمثيل الغذائي والحفاظ على ضغط الدم ومساعدة الجسم على الاستجابة للتوتر، عندما يكون الجسم تحت الضغط، يفرز الدماغ هرمونًا يسمى إفراز الكورتيكوتروبين (CRH)، والذي يحفز إطلاق الكورتيزول من الغدة الكظرية، يتم إنتاج الكورتيزول وإفرازه بنمط معين على مدار اليوم، وتكون المستويات عادةً أعلى في الصباح وأدنى مستوى في الليل، يمكن أن تؤدي الاضطرابات في إيقاع الكورتيزول ، مثل تلك الناجمة عن الإجهاد المزمن، إلى عواقب صحية سلبية، لهذا السبب إليك الأطعمة التي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكورتيزول في جسمك، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

الحبوب الكاملة تحتوى الحبوب الكاملة مثل الشوفان والكينوا والأرز البني ، على الكثير من الفوائد الصحية المحتملة ، بما في ذلك خفض الكوليسترول وتحسين الهضم، وفقًا لكلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة، وقد تساعد أيضًا في الوقاية من مرض السكري والسرطان.



الحبوب الكاملة "غنية بالألياف والكربوهيدرات المعقدة ، والتي يمكن أن تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل إنتاج الكورتيزول."

الخضراوات الورقية الخضراء إذا كنت تحب تناول الخضروات الورقية الطازجة ، فمن المؤكد أنك ستشعر بسعادة غامرة لمعرفة أنها نوع آخر من الأطعمة التي تقدم مجموعة واسعة من الفوائد المعززة للجسم، بفضل حقيقة أنها تحتوي على حصة عادلة من الفيتامينات والمعادن والألياف ، يمكن أن تساعد الخضروات الورقية في الحفاظ على دماغك حادًا ومنع التدهور المعرفي ، مع تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

المكسرات والبذور

المكسرات والبذور، مثل اللوز والجوز وبذور الشيا ، غنية بالدهون الصحية والبروتينات ، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الشعور بالتوتر وخفض مستويات الكورتيزول.

التوت إذا كنت تحب التوت الأزرق ، وتعشق الفراولة ، فعليك بالتأكيد تضمينها في نظامك الغذائي الذي يستهدف الكورتيزول، فالتوت غني بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية التي قد تساعد على خفض مستويات الكورتيزول.

قد تساعد مضادات الأكسدة أيضًا في الوقاية من أمراض مثل السرطان وأمراض القلب عن طريق الحفاظ على خلاياك آمنة، وفقًا لمايو كلينيك .

الأطعمة المخمرة

إذا كنت تشعر بالتوتر فتناول الأطعمة المخمرة فهى تساعد في تنظيم ميكروبيوم الأمعاء وتقليل إنتاج الكورتيزول، ضع في اعتبارك اختيار الزبادي ، ومخلل الكرنب.