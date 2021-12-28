ما هو ورم القواتم وعلاقته بالكلى وكيف يتم تشخيصه؟

ورم القواتم هو نوع نادر من الأورام يتطور في الغدد الكظرية، وهي غدد صغيرة في الجزء العلوي من الكلى، يمكن أن تكون هذه الأورام حميدة أو خبيثة (سرطانية).

ينتج ورم القواتم عادة كمية زائدة من هرمونات تسمى الكاتيكولامينات، والتي بدورها تسبب أعراض مثل ارتفاع ضغط الدم والصداع والقلق.

إذا لاحظ الشخص هذه الأعراض ، أو كان لديه تاريخ عائلي لاضطراب وراثي مرتبط بهذا النوع من الورم، فإن الخطوة الأولى للوصول إلى التشخيص عادةً هي اختبار الدم أو البول للكشف عن المستويات المتزايدة من الهرمونات التي تفرزها هذه الأورام، فقد تكون هناك حاجة أيضًا إلى دراسات التصوير والاختبارات الإضافية.

ستستعرض هذه المقالة عمليات تشخيص ورم القواتم وفقا لتقرير موقع " verywellhealth".

الفحص البدني



في حالة الاشتباه في الإصابة بورم القواتم، فسيقوم الطبيب الخاص بك بتسجيل تاريخك الطبي وتاريخ عائلتك الطبي، فقد يسأل عما إذا كان أي شخص في عائلتك مصابًا بأمراض الغدد الصماء (التي تحدث في نظام الغدد في جسمك) أو الأورام.

أثناء الفحص البدني، سيأخذ الطبيب العناصر الحيوية الخاصة بك، ويلاحظ أي ارتفاع في ضغط الدم وتغيرات في معدل ضربات القلب (النبض)، سيبحثون أيضًا عن العلامات الجسدية لنوبة ورم القواتم، بما في ذلك الهزات والتعرق الشديد.

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من ورم القواتم المرتبط بمتلازمة وراثية، يمكن ملاحظة علامات إضافية، مثل بقع القهوة بالحليب (بقع من الجلد الداكن في أي مكان من الجسم) أوالأورام الليفية العصبية (أورام دهنية تحت الجلد في أي مكان من الجسم).

اختبار الدم



يفرز ورم القواتم هرمونات منها الكاتيكولامينات، ادرينالين و الدوبامين . يمكن قياس هذه الهرمونات في البلازما، وهي جزء من عينة الدم أُزيلت منها خلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية، والبول.

اختبار الكاتيكولامينات في الدم: عادة ما يكون هذا هو الاختبار الأول الموصي به للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بورم القواتم، وهذا يشمل الأشخاص الذين يعانون من متلازمة وراثية مرتبطة بالحالة أو الذين أظهرت اختبارات التصوير وجود كتلة في الغدة الكظرية.

ومع ذلك، يمكن أن يؤدي أي نوع من الإجهاد البدني أو العاطفي إلى إطلاق الكاتيكولامينات من الغدد الكظرية، لذلك يتم إجراء اختبار الكاتيكولامينات في البلازما بعناية، يُطلب من الشخص الاستلقاء وإدخال إبرة في الوريد، ثم يُترك هذا في مكانه لمدة 20 دقيقة على الأقل قبل سحب الدم.

كاتيكولامين البول (بول 24 ساعة): قبل أن يفرزها الجسم، يتم تكسير الكاتيكولامينات، لذلك، يتم فحص نواتج التكسير في عينة البول، يوصى بتحليل البول كأول اختبار للأشخاص الذين ليسوا في خطر متزايد للإصابة بورم القواتم.

التصوير بالرنين المغناطيسي



باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي، يتم استخدام مجال مغناطيسي قوي لتكوين صورة لداخل الجسم، يمكن أن تستخدم بدلا من الاشعة المقطعية للبحث عن ورم القواتم عند التعرض للإشعاع يشكل مصدر قلق (مثل الأطفال)، يعد التصوير بالرنين المغناطيسي أيضًا خيارًا أفضل إذا انتشر ورم القواتم (منتشر) خارج الغدة الكظرية (يسمى المرض المنتشر).