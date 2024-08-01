وزير الكهرباء: مستمرون فى الزيارات الميدانية للوقوف على الواقع الفعلي لمعدلات الأداء

كتبت رحمة رمضان

تفقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ضمن زياراته الميدانية لمتابعة سير العمل والوقوف على الواقع الفعلي فى جميع مواقع العمل "انتاجا ونقلا وتوزيعا"، أمس الأربعاء هندسة كهرباء برج العرب بمحافظة الاسكندرية والتى تغطي غرب الاسكندرية والساحل حتى منطقة برج العرب والحمام بما فى ذلك المنطقة الحرة بالعامرية ومنطقة برج العرب الصناعية، والتقى بالمواطنين داخل مركز خدمة العملاء.

واستمع إلى شكواهم ومطالبهم بتحسين جودة التغذية الكهربائية، وذلك بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والمهندس إيهاب الفقي رئيس شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء.

استهل الدكتور محمود عصمت الجولة الميدانية بتفقد مركز التحكم داخل الهندسة وأعمال التطوير التى يجرى تنفيذها والتكنولوجيا المستخدمة وقدرتها على استيعاب التوسعات المستقبلية وتسجيل الأعطال ومتابعتها، وتقديم المعلومات للاستفادة منها فى دراسة الشبكات ورسم السياسات ووضع الخطط المستقبلية، وتابع تجربة عملية للتعامل مع احد البلاغات والوقت الذى تم استغراقه لإزالة أسباب البلاغ، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي التشغيل حول معدلات ارتفاع الأحمال والتى زادت بنسبة 100% خلال العامين الماضيين، وكذلك توفير التغذية الكهربائية المستقرة فى نطاق العمل وخاصة فى المناطق الصناعية وغيرها من الاستخدامات غير المنزلية والتوسعات الجديدة، وتمت مناقشة معدلات الأعطال وسرعة الاستجابة للبلاغات ونسبة التحصيل والمتأخرات وعمل لجان التفتيش لمواجهة سرقة التيار وعدد الضبطيات والمخالفات ومقارنتها بنسبة الفاقد فى كل منطقة والتأثير الإيجابي لنموذج "العداد المجمع" الذى تستخدمه شركة الأسكندرية على مصادر التغذية الكهربائية لكل منشأة للحد من سرقة الكهرباء.

شملت الجولة مركز خدمة العملاء وإدارة حوار مع المواطنين المتواجدين والاستماع إلى شكواهم ومطالبهم والتى دارت فى معظمها حول جودة التغذية الكهربائية وسرعة الاستجابة للبلاغات، حيث وجه الدكتور عصمت بالفحص الفورى وإعداد تقرير حول البلاغات بمختلف أنواعها خلال الشهر الماضى على مستوى محافظة الاسكندرية والإجراءات التى تم اتخاذها والحلول التى تم تقديمها فى بعض الحالات الفنية لمنع التكرار وسرعة الاستجابة لإزالة أسباب البلاغ وان يتم عرض التقرير خلال يومين، واستمع من مسئولي مركز خدمة العملاء الى المستجدات حول جودة الخدمات المقدمة للمشتركين والإجراءات التى تتم للحفاظ على حقوق قطاع الكهرباء والتيسر على طالبى الخدمة والتوسع فى تركيب العدادات الكودية وغيرها من الاجراءات لضمان مستحقات القطاع

وأكد الدكتور محمود عصمت سرعة الاستجابة لشكاوى المشتركين ومراجعة منظومة العمل لتحسين جودة التشغيل وضمان مستحقات الكهرباء بما فى ذلك الأعطال وتخطيط الشبكات والبيع والتحصيل والفاقد وغيرها، مشيرا إلى مواصلة الزيارات الميدانية لمواقع العمل المختلفة للوقوف على الواقع الفعلي وتحسين معدلات الاداء وجودة الخدمات واستقرار التغذية الكهربائية، موضحاً ان الأيام المقبلة ستشهد مرورا فرديا من قبل قيادات العمل فى الوزارة، وجماعيا من قبل لجان متنوعة على كافة المواقع التابعة على مستوى الجمهورية لمتابعة مجريات خطة تحسين معدلات الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتطبيق معايير التشغيل الجيد وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم من الطاقة المولدة، موضحا ان ترشيد استهلاك الكهرباء قضية مجتمعية ومسئولية مشتركة للجميع دعما للاقتصاد القومي.



