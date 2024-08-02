انقطاع الكهرباء غدا عن محطة محولات زفتى القديمة فى الغربية ساعتين للصيانة

الغربية محمد طارق

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، أنه سوف يتم فصل الكهرباء يوم السبت القادم الموافق 2024/8/3، عن محطة محولات مدينة زفتي القديمة التابعة لمحافظة الغربية، من الساعة السابعة صباحا وحتي الساعة التاسعة صباحا، وذلك لإجراء الصيانة الدورية للمحطة.

وأضافت الشركة أن المناطق التي سوف تتأثر بالفصل هي "منطقة المرور، مستشفي الحميات، منطقة مركز الشرطة، الصرف الصحي منطقة كوبري العشره، منطقة كفر عنان، وسط المدينة، مجلس المدينة، شارع سكة طنطا، شارع الجيش البحري، خلف الزراعة، الصوامع، المستشفي العام".



وأوضحت الشركة أنه سيشمل الفصل مناطق من الريف وهي "دهتورة، الغريب، مسجد وصيف، عزبة النادي، سنباط، كفر سنباط، قناطر زفتي، شبرا الديب" وناشدت الشركة الاماكن الهامة التي سوف تتأثر بالفصل خلال هذه الفترة مثل المستشفيات والمخابز بتوفير تغذيه بديلة خلال تلك الفترة.