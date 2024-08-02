وزير الأوقاف عقب وصوله السعودية: ندعو لمصر وللمملكة بكل الأمان والازدهار

كتب لؤى على

وصل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف للمملكة العربية السعودية للمشاركة في المؤتمر الدولي التاسع لوزراء الأوقاف والشئون الإسلامية في دول العالم الإسلامي ومجلسه التنفيذي الذي تنظمه وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والذي يعقد في مكة المكرمة خلال الفترة من 28 محرم إلى 1 صفر لعام 1446هـ بعنوان: (دور وزارات الشئون الإسلامية والأوقاف في تعزيز مبادئ الوسطية وترسيخ قيم الاعتدال).

وكان في استقبال الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بمطار جدة الشيخ الدكتور عواد بن سبتي العنزي وكيل الشئون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، وسلطان المزروع مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومشعل العبد اللطيف مدير عام التواصل و سعود المهنا مدير لجنة العلاقات و مبارك السبيعي رئيس لجنة الاستقبال والضيافة وسط ترحيب وحفاوة كريمة.

وخلال الاستقبال أشاد الشيخ الدكتور عواد بن سبتي العنزي وكيل الشئون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية بالمسيرة العلمية والدعوية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

من جانبه، أشاد وزير الأوقاف بجهود المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين، مؤكدًا أن تلبية هذه الدعوة الكريمة حب لهذا البلد الأمين، واحترام لوزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية حفاوة الاستقبال قائلًا: نشكر كرمكم ومودتكم، ونعتز بالأخوة العميقة التي تربط الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

جدير بالذكر أن الوفد المرافق لوزير الأوقاف يتكون من الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني والدكتور عبد الله حسن مساعد وزير الأوقاف للمتابعة، و محمود الجلاد معاون وزير الأوقاف للإعلام.

وسيشارك في المؤتمر وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية، ومفتين ورؤساء مجالس وجمعيات إسلامية من أكثر من 60 دولة، يبحثون خلاله موضوعات تتعلق بدور وزارات الشئون الإسلامية والأوقاف في تعزيز مبادئ الوسطية وترسيخ قيم الاعتدال في 10 جلسات عمل.