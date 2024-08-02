مكة تستضيف غداً مؤتمر وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية

إيمان حنا

تنطلق فعاليات المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول العالم الإسلامي ومجلسه التنفيذي بعنوان: "دور وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في تعزيز مبادئ الوسطية وترسيخ قيم الاعتدال" بمكة المكرمة، غداً السبت، والذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتستمر فعاليات المؤتمر حتى الإثنين المقبل . وفق "واس" .

يناقش المؤتمر التجارب المقدمة من وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في المواصفات الفنية والمعمارية في بناء المساجد وصيانتها، وتعيين الأئمة والخطباء والمؤذنين والدعاة والبرامج المنوطة بهم، وخطورة الفتوى دون علم أو تخصص وأثر انحرافها عن منهج الوسطية والاعتدال، وتعزيز المواطنة في دول العالم الإسلامي، ووسائل التواصل الحديثة ودور وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في الاستفادة منها والوقاية من أخطارها، ومخاطر الإلحاد وسبل مواجهته.

وقد وصلت أولى طلائع الوفود إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة مساء أمس الخميس، ويستمر استقبال ضيوف المؤتمر القادمين من كافة الدول الإسلامية عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وتوفير جميع الخدمات لهم طيلة فترة المؤتمر .

يشارك في تقديم جلسات المؤتمر الإسلامي نخبة من الوزراء والعلماءيضم المؤتمر 10 جلسات حوارية، وهي: تجديد مفهوم الخطاب الديني ودوره في تعزيز مبادئ الوسطية وترسيخ قيم الاعتدال، ومواجهة مستجدات التطرف والغلو والإرهاب، وأهمية تحصين المنابر من خطابات الكراهية والتطرف، والقيم الإنسانية المشتركة وقيم التسامح والتعايش والكراهية ضد المسلمين، ودور الأوقاف في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، والصناديق الوقفية ودورها الإنمائي والاستثماري.