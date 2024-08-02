نقابة البترول: كافة القيادات النقابية العمالية على قلب رجل واحد لخدمة الأعضاء

كتبت آية دعبس

أعربت النقابة العامة للعاملين بالبترول عن استيائها الشديد من الأخبار التي تم تداولها مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي والادعاء بخلاف الحقيقة وجود صراعات و خلافات داخل نقابة البترول والترويج لحدوث خلافات فى العمل بين قيادات النقابة، مؤكدة أن تلك المنشورات ماهى إلا شائعات واكاذيب تستهدف النيل من أعضاء المجلس التنفيذى للنقابة بصفة عامة و القيادة النسائية الوحيدة داخل المجلس بصفة خاصة والادعاء بأن هناك صراعا بينها و بين رئيس النقابة و هذا عار تماماً من الصحة .

وإذ يوجه المجلس رسالة لكل أصحاب الهدم لا البناء عليكم بالابتعاد التام لأن كل هذه المحاولات لن تسفر عن أية نتائج غير أنها سوف تزيد من وحدة الصف.

وأكدت نقابة البترول وقوف كافة قياداتها النقابية العمالية على قلب رجل واحد وتنفي مايتردد من اشاعات واخبار كاذبة لا تمثل الواقع، واضعين نصب أعينهم الصالح العام لخدمة العمال، مؤكدة أن مثل هذه الإشاعات والأخبار المغلوطة التى نشرتها مواقع إلكترونية لن تنال من وحدة صف قيادات نقابة البترول ولا من عزيمتها القوية التى استمرت علي مر العصور ..

كما أهابت النقابة العامة للعاملين بالبترول، بالجميع تحرى الدقة والشفافية والمصداقية فيما ينشر من أخبار تخص النقابة العامة للعاملين بالبترول ذلك الكيان العريق، منعاً لإحداث اللغط والبلبة بين القيادات و العاملين وحفاظا على رموزها ، آملين أن تستقي اخبار هذا الكيان العريق من خلال مصادرها الرسمية وهي صفحة النقابة العامة للبترول والمركز الإعلامي الخاص بها.