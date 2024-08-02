مخالفات بمحلات أسماك ودواجن فى حملة لحماية المستهلك وطب بيطرى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نفذ جهاز حماية المستهلك بمحافظة الأقصر، بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى، حملة مكبرة استهدفت محلات الأسماك والدواجن فى مدينة الأقصر، ونجحت فى ضبط عدد من المخالفات للمحلات، حيث قاد الحملة كل من صلاح زكريا الأمير من إدارة الرقابة والتحريات بجهاز حماية المستهلك، ومروة أبوبكر من إدارة التحقيقات ومفتشى الطب البيطرى بالأقصر.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط عدة مخالفات تتعلق بعيوب فى التخزين، وعرض سلع منتهية الصلاحية، وعدم إعلان الأسعار، بالإضافة إلى عدم وجود فواتير شراء لدى بعض المحلات، وتم قيد المحاضر بقسم شرطة الأقصر، وذلك لعرضها على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأهاب جهاز حماية المستهلك بالمواطنين الإبلاغ عن أى شكاوى تتعلق بسلامة المنتجات أو الخدمات، وذلك من خلال الاتصال بالخط الساخن 19588 من أى خط أرضى، أو عبر خدمة الواتساب على الرقم 01000000329، أو من خلال الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفى نفس السياق قاد رجال جهاز حماية المستهلك بمحافظة الأقصر، حملة مكبرة بالاشتراك مع مديرية التموين بالأقصر، ورئاسة مركز ومدينة الطود، للمرور بصفة دورية على جميع المحلات التجارية والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق، لمتابعة توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار، وذلك فى إطار توجيهات المهندس إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك.

ومن جانبه كشف صلاح زكريا الأمير بإدارة الرقابة على الأسواق، إنه تم تنظيم فعاليات حملة استهدفت المحلات التجارية ومخابز العيش الفينو والمخابز السياحية، بالتنسيق مع جهاز إدارة التموين بالطود ومراقبة الأغذية، موضحًا إنه أسفرت الحملة عن تحرير محاضر جنح لأصحاب المحلات المخالفة ما بين شهادات صحية ونظافة وعدم اتباع الاشتراطات الصحية وإعلان أسعار وفواتير شراء قانونية.



حملة مشتركة لجهاز حماية المستهلك والطب البيطرى بالأقصر



حملة مشتركة لجهاز حماية المستهلك والطب البيطرى