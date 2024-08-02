فرص واعدة.. 500 مليون دولار استثمارات مشروع الأسمدة الفوسفاتية بالسخنة

كتبت -مروة الغول

تتمتع مصر بثروات وامكانات واعدة فى مجال التعدين والبتروكيماويات تمكنها من تحقيق مساهمات كبيرة للاقتصاد وتقليل الاعتماد على الاستيراد، حيث يمتلك قطاعى البترول والتعدين فرص واعدة لتحقيق أهداف القيمة المضافة من المواد الخام المستخرجة من خلال استغلاها فى صناعة منتجات عالية الجودة لتوفير احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق العالمية وذلك وفقا لتصريحات المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية الذى أكد استعداد الحكومة المصرية الكامل لدعم الاستثمارات المهمة فى المجالات الحيوية التى تحقق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد وللأطراف المشاركة فى مثل هذه المشروعات.

وخلال الأسبوع الجارى استقبل المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أميت لوهيا نائب رئيس مجموعة إندوراما العالمية حيث تم بحث مستجدات تنفيذ مشروع انشاء مصنع الأسمدة الفوسفاتية عالية الجودة بالعين السخنة بالشراكة مع شركة فوسفات مصر وباستثمارات تتراوح ما بين 400 – 500 مليون دولار.

و يعمل القطاع حاليًا على استغلال هذه الامكانات الهائلة وتحويل مصر لمركز تصدير لمنتجات عالية الجودة من خلال إجراء دراسات الجدوى للمشروعات المهمة للوصول إلى مراحل التنفيذ الفعلى والجاد، لافتًا إلى أهمية الإسراع فى معدلات التنفيذ للمشروعات ذات التأثير الاقتصادى المستهدف والالتزام بالجداول الزمنية المحددة من خلال الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات المتطورة التى تقدمها الشركات العالمية والامكانات والمهارات التى يمتكلها قطاع البترول المصرى فى منظومة تعاون وتكامل لتحقيق الاستفادة للطرفين.

و أشار نائب رئيس شركة إندوراما إلى أن الشركة تعمل فى مصر منذ عام 2007 وأنشأت مصنعين بالفعل لانتاج راتنجات البولى إيثيلين ومواد التعبئة والتغليف باستثمارات حوالى 600 مليون دولار وتسعى للاسراع بتنفيذ مشروع انتاج الأسمدة الفوسفاتية عالية الجودة، مشيرًا إلى استهداف الانتهاء من الأعمال التمهيدية للمشروع قبل نهاية العام الحالى والبدء فى التنفيذ الفعلى بحلول العام القادم.

ولفت إلى أن الشركة تسعى لتوسعة التعاون مع قطاع البترول المصرى فى مجالات أخرى مثل الأمونيا الخضراء وتصنيع المواد الأولية اللازمة لصناعة البطاريات وغيرها، مؤكدًا أن مصر تمتلك بيئة جاذبة للاستثمار وللشركات العالمية بما تتمتع به من مقومات تساهم فى نجاح صناعات القيمة المضافة.

وخلال الأسبوع الماضى دشنت شركة فوسفات مصر خط إنتاج جديد لخام الفوسفات بهضبة أبو طرطور بمركز الخارجة فى محافظة الوادى الجديد، تنفيذا لتوجيهات المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية لتعظيم الاستفادة من ثروات الوطن المعدنية التوسع فى خطوط إنتاج الخامات التعدينية وتعظيم الاستفادة من الثروات الوطنية من هذه الخامات.

وجرى افتتاح وتدشين خط إنتاج جديد لخام الفوسفات بموقع أبو طرطور فى الوادى الجديد "كسارة إمام"، بقدرة إنتاجية 250 طن/ ساعة بإجمالى 750 ألف طن سنويا من الخام بهدف زيادة معدلات الإنتاج وتعظيم أسطول فوسفات مصر من الكسارات التى تعمل على تنفيذ خطة الإنتاج الطموحة لإنتاج خام الفوسفات.

ويسهم افتتاح كسارة جديدة وخط إنتاج فى زيادة القدرة الإنتاجية للشركة بشكل كبير، ويمكن أن يؤدى إلى زيادة حجم إنتاج خام الفوسفات، مما يعزز من قدرة مصر على تلبية الطلب المحلى والعالمى على هذه المادة الخام الحيوية والإستراتيجية.



ووفقا للمهندس محمد عبد العظيم رئيس شركة فوسفات مصر فإن خط الإنتاج يشمل كسارة جديدة فى هضبة أبو طرطور هى الأولى من نوعها فى تكنولوجيا تكسير الخام كما أنها صناعة مصرية وبسواعد مصرية وطنية وذلك باستثمارات بلغت 40 مليون جنيه ليصبح إجمالى ما تمتلكه فوسفات مصر 5 خطوط إنتاج وكسارات فى موقع هضبة أبو طرطور وجارى الإعداد للتوسع فى تنفيذ خطوط انتاج جديدة، فيما يُعدّ افتتاح كسارة جديدة وخط إنتاج لخام الفوسفات فى محافظة الوادى الجديد إنجازًا هامًا يُساهم فى تحقيق التنمية الشاملة فى المحافظة وتعزيز مكانة مصر كأحد كبار منتجى الفوسفات فى العالم كما يهدف هذا الخط لتنفيذ متطلبات السوق المحلى والعالمى من خام الفوسفات بأحجام متنوعة تتوافق مع طلبات العملاء.

ويساهم افتتاح كسارة " إمام" بموقع الوادى الجديد فى خلق العديد من فرص العمل لأبناء محافظة الوادى الجديد، مما يُساعد على الحدّ من البطالة وتحسين مستوى المعيشة تنمية الاقتصاد المحلى حيث سيُساهم خط الإنتاج فى تنمية الاقتصاد المحلى من خلال زيادة الإنتاجية ورفع الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية.

ويسهم الخط الجديد فى تعزيز مكانة مصر حيث سيُساهم المشروع فى تعزيز مكانة مصر كأحد كبار منتجى الفوسفات فى العالم، مما سيُساعد على جذب المزيد من الاستثمارات فى مجال التعدين والصناعات التحويلية كما يهدف خط إنتاج وكسارة " إمام"، إلى توفير المواد الخام للصناعات حيث سيُساهم المشروع فى توفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات، مثل صناعة الأسمدة والمواد الكيميائية كما تلتزم الكسارة وخط الإنتاج بأعلى المعايير العالمية فى مجال السلامة والصحة المهنية، مما يُساهم فى حماية العمال.