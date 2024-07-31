وزير البترول يبحث تعزيز التعاون مع البنك الأوروبى لخفض الانبعاثات وإزالة الكربون

كتبت- مروة الغول

استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية هاري بويد المدير التنفيذى لاستراتيجية المناخ بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوفد المرافق له من مسؤولي البنك حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين قطاع البترول والبنك الأوروبى في مجال خفض الانبعاثات وإزالة الكربون فى ظل تقديم البنك الأوروبي الدعم الفنى لإعداد استراتيجية الهيدروجين منخفض الكربون ، وكذلك تنفيذ حملات قياس الانبعاثات بعدد من المواقع التابعة للقطاع.

كما تم بحث سبل توفير التمويل اللازم لمشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بعدد من شركات القطاع ، وكذلك مشروعات البتروكيماويات الصديقة للبيئة ، وتقديم الدعم الفنى لإعداد دراسة الجدوى الخاصة بمشروع وقود الطائرات المستدام ، ودراسة توفير التمويل اللازم للمشروع في ضوء نتائج دراسة الجدوى.

كما شهد اللقاء استعراض موقف التعاون بين الجانبين في مجال التعدين ، وتقديم الدعم الفنى من البنك لإجراء مسح جيوفيزيقي على مستوى الجمهورية ، بما يسهم في تحديد الفرص المتاحة للترسيبات المعدنية ، وكذلك بحث توفير مستلزمات مشروعات القيمة المضافة في قطاع التعدين.

حضر اللقاء المهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى وضم وفد البنك الأوروبى هايكى هارمجارت مديرة منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط ، وخالد حمزة مدير مكتب البنك بمصر، وحمزة الأسد الرئيس الإقليمي لاستراتيجية المناخ، وعمرو سالم مدير استثمارات البترول والغاز والوقود الحيوي والتعدين.