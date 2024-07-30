وزير البترول يعقد اجتماعاً لقيادات الشركة العامة بمقر الوزارة بمدينة العلمين

كتبت -مروة الغول

عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً لقيادات الشركة العامة للبترول بمقر الوزارة بمدينة العلمين.



أكد على الأهمية التى يوليها لدعم الشركة لتحقيق أهداف زيادة الإنتاج وكونها مملوكة بالكامل للدولة، ولديها ذخيرة من الكوادر البترولية المميزة والقادرة على تحقيق الأهداف التشغيلية والإنتاجية وتتنوع مناطق امتياز ها شرقاً بالبحر الأحمر وخليج السويس وغرباُ بالصحراء الغربية في منطقة أبو سنان وفى سيناء.



وأكد على أهمية التشغيل الآمن للحفاظ على العاملين بها فى مختلف مناطق الامتياز، كما أكد على أهمية التوسع فى استخدام التقنيات الحديثة فى كافة مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج والتشغيل وتحقيق المزيد من الإنتاج والاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتنوعة بالشركة والتى تمثل قاعدة لجذب الاستثمارات.

وثمن الوزير ما شهدته الشركة خلال السنوات الماضية من طفرة فى معدلات الإنتاج مع الالتزام بتطبيق اشتراطات وقواعد السلامة وحماية البيئة وسلامة العمليات ،ووجه بأهمية العمل على زيادة الإنتاج وتخفيض تكلفته ، من خلال تكثيف أنشطة البحث والتنقيب بجانب تنمية الحقول والعمل على زيادة الإنتاج بالطرق التقليدية وغير التقليدية المختلفة وزيادة الاستثمارات برؤية جديدة من خلال اتفاقيات خدمات التنمية ، واستثمار تجربتها فى تنمية الحقول المتقادمة المنتجة التي يزيد عمر معظمها عن 50 عاماُ، باستخدام التقنيات الحديثة لزيادة المسترجع من خزاناتها المختلفة مما كان له عظيم الأثر في زيادة الإنتاج واستمرارها فى التغلب على التحديات المختلفة وتبنى الأفكار الطموحة والغير تقليدية.

حضر الاجتماع الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ونائبيه للاستكشاف الجيولوجي محمد محيى والإنتاج المهندس تامر إدريس والمهندس سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس أحمد مصطفى وكيل الوزارة للإنتاج والمهندس محمد عبدالمجيد رئيس الشركة ومساعد ومديرو الاستكشاف والتنمية والعمليات الخارجية وهندسة البترول بالشركة العامة للبترول والمهندس محمد رضوان مدير بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج.