اليوم السابع
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شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلي على جنوب مدينة غزة

الجمعة، 02 أغسطس 2024 03:32 م
شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلي على جنوب مدينة غزة قصف - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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استشهد ثلاثة فلسطينيين، اليوم الجمعة، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة غزة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال قصفت حي تل الهوا جنوب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,480 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 91,128 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.







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