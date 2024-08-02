جنود جيش الاحتلال يتلقون أوامر بمغادرة القواعد العسكرية والانتقال للملاجئ

كتب محمد شعلان

أعلن حزب الله اللبناني استهدافهم انتشارا لجنود الاحتلال في ‏موقع الضهيرة بالقذائف المدفعية وحققوا به إصابات مباشرة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجنود تلقوا أوامر بمغادرة القواعد العسكرية والانتقال إلى الملاجئ تحسبا لرد محتمل من إيران وحزب الله اللبناني بعد أن أعلن حزب الله اللبناني مسؤوليته عن إطلاق صواريخ على قاعدة عسكرية إسرائيلية على الحدود اللبنانية.

وأكد إعلام إسرائيلي أنه لا توجد تقارير عن وقوع إصابات من جراء الصواريخ التي أطلقت على الحدود اللبنانية.

وأفادت مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بتحليق مكثف لطائرات مسيرة إسرائيلية في أجواء القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، حيث تنفذ المسيرات الإسرائيلية عمليات استطلاع مكثفة بالمناطق الحدودية في الجنوب اللبناني بعد تنفيذ حزب الله عملية تجاه موقع الضهيرة.