سعر الذهب فى مصر ينخفض 10 جنيهات وعيار 18 بـ 2859 جنيهًا

كتب إسلام سعيد تصوير ماهر إسكندر

تراجع سعر الذهب في مصر بحوالي 10 جنيهات في منتصف تعاملات اليوم، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر 3335 جنيهًا مقابل 3345 جنيهًا قبل قليل وسط تغيرات مستمرة فى أسعار الذهب.

أسعار الذهب في مصر اليوم:



عيار 24 يسجل 3811 جنيها.

عيار 21 يسجل 3335 جنيها.

عيار 18 يسجل 2859 جنيها.

الجنيه الذهب 26680 جنيها.

وكان سعر الذهب في مصر مع ارتفع في بداية تداولات اليوم بدعم من ارتفاع السعر العالمي وتسجيله أعلى مستوى في أسبوعين، بينما يستمر الترقب في الأسواق لتأثير بيانات الوظائف الأمريكي على السعر العالمي وبالتالي على سعر الذهب المحلي.



وسجل سعر أونصة الذهب العالمي أعلى مستوى منذ أسبوعين عند 2468 دولار للأونصة ليحاول اختراق خط المقاومة الصاعد عند منطقة 2465 – 2470 دولار للأونصة. حيث يحاول الذهب حاليا تجميع المزيد من الزخم اللازم للصعود من جديد ليستهدف القمة السعرية التاريخية عند 2483 دولار للأونصة ومن بعدها المستوى النفسي 2500 دولار للأونصة.