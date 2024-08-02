اليوم السابع
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الجمعة، 02 أغسطس 2024 04:00 م
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سعر الذهب فى مصر ينخفض 10 جنيهات وعيار 18 بـ 2859 جنيهًا

الجمعة، 02 أغسطس 2024 03:00 م
سعر الذهب فى مصر ينخفض 10 جنيهات وعيار 18 بـ 2859 جنيهًا الذهب
كتب إسلام سعيد تصوير ماهر إسكندر

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تراجع سعر الذهب في مصر بحوالي 10 جنيهات في منتصف تعاملات اليوم، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر 3335 جنيهًا مقابل 3345 جنيهًا قبل قليل وسط تغيرات مستمرة فى أسعار الذهب.

أسعار الذهب في مصر اليوم:
 

عيار 24 يسجل 3811 جنيها.

عيار 21 يسجل 3335 جنيها.

عيار 18 يسجل 2859 جنيها.

الجنيه الذهب 26680 جنيها.

وكان سعر الذهب في مصر مع ارتفع في بداية تداولات اليوم بدعم من ارتفاع السعر العالمي وتسجيله أعلى مستوى في أسبوعين، بينما يستمر الترقب في الأسواق لتأثير بيانات الوظائف الأمريكي على السعر العالمي وبالتالي على سعر الذهب المحلي.


وسجل سعر أونصة الذهب العالمي أعلى مستوى منذ أسبوعين عند 2468 دولار للأونصة ليحاول اختراق خط المقاومة الصاعد عند منطقة 2465 – 2470 دولار للأونصة. حيث يحاول الذهب حاليا تجميع المزيد من الزخم اللازم للصعود من جديد ليستهدف القمة السعرية التاريخية عند 2483 دولار للأونصة ومن بعدها المستوى النفسي 2500 دولار للأونصة.







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