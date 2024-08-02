أسعار الذهب فى مصر ترتفع 90 جنيها خلال أسبوع.. وعيار 21 بـ 3345 جنيها

كتب - إسلام سعيد

ارتفع سعر الذهب في مصر من مستويات 3255 جنيها إلى مستويات 3345 جنيها وذلك على مدار تداولات الأسبوع في الفترة من الجمعة 26 يوليو وحتى الجمعة 2 أغسطس ليحقق الذهب صعود بحوالي 90 جنيهًا

و خلال تداولات اليوم الجمعة نجح الذهب في الصعود بعد التذبذب الذي سجله خلال جلسة أمس، حيث وجد الدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي وتسجيل أعلى مستوى في أسبوعين خلال جلسة اليوم.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3823 جنيها.

عيار 21 يسجل 3345 جنيها.

عيار 18 يسجل 2867 جنيها.

الجنيه الذهب 26760 جنيها.

ارتفاع أسعار الذهب في مصر جاءت بدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي اليوم وتسجيله أعلى مستوى في أسبوعين ليقترب من أعلى مستوى تاريخي سجله خلال الشهر الماضي. وذلك بعد شهد السعر يوم أمس تذبذب في نطاق سعري ضيق، بحسب تحليل جولد بيليون.

بينما من جهة أخرى تشهد التدفقات النقدية الدولارية على أذون الخزانة المصرية تراجع في الفترة الأخيرة بسبب التوترات الجيوسياسية المتزايدة في المنطقة، وهو كان أحد الأسباب وراء ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية مقابل الجنيه المصري بشكل تدريجي ليتداول عند متوسط 48.77 جنيه لكل دولار.