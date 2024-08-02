اليوم السابع
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سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى اليوم الجمعة 2-8-2024

الجمعة، 02 أغسطس 2024 01:00 م
سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى اليوم الجمعة 2-8-2024 درهم إماراتي
كتب - إسلام سعيد

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ثبت سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية اليوم الأحد 2-8-2024، نظرًا للعطلة الأسبوعية للبنوك، مسجلاً فى البنك الأهلي المصرى سعر 13.22 جنيه للشراء، 13.26 جنيه للبيع، كما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 13.23 جنيه للشراء، 13.27 جنيه للبيع، ويقدم "اليوم السابع" خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها، وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

13.23 جنيه للشراء.


13.27 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

13.22 جنيه للشراء.

13.26 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

13.22 جنيه للشراء.

13.26 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

13.22 جنيه للشراء.

13.26 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

13.13 جنيه للشراء.

13.16 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى في بنك البركة

13.25 جنيه للشراء.

13.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس

13.22 جنيه للشراء.

13.26 جنيه للبيع.







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