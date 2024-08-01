أسوان تقترب من الوصول للتغطية الصحية الشاملة فى 11 مستشفى و112 مركزا طبيا

أسوان- صلاح المسن

تتوالى جهود الدولة، للوصول للتغطية الصحية الشاملة بمحافظة أسوان، وفقًا لاستعداد محافظة أسوان، لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، والاستعدادات الجارية لتشغيل باقى المستشفيات ومراكز طب الأسرة، وتعزيزها بنخبة متميزة من الكوادر الطبية فى جميع التخصصات مما يمثل نقلة نوعية فى مستوى خدمات الرعاية الصحية لأهالى أسوان .

كما يتم تنفيذ مبادرات رئيس الجمهورية الصحية بمنشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة أسوان، مثل مبادرات الاكتشاف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وتلتزم هيئة الرعاية الصحية بتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى بأعلى مستويات الجودة، وتعزيز التواصل مع المنتفعين والاستماع إلى آرائهم وصولًا لأعلى معدلات لرضاء المنتفعين عن الخدمات، ومتابعة تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة فى تقديم الخدمات الطبية، كذلك للوقوف على كفاءة وفعالية سير العمل فى الوحدة بشكل شامل، والاطمئنان على توافر المستلزمات الطبية والأدوية، والتزام هيئة الرعاية الصحية بتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى بأعلى معايير من الجودة، و استمرار التواصل والاستماع لآراء المنتفعين وصولًا لأعلى معدلات لرضاء المنتفعين .

ومن المستشفيات التابعة للتامين الصحى بأسوان مستشفى أسوان التخصصى وتقدم مستشفى أسوان التخصصى رعاية استثنائية للأطفال المبتسرين من خلال حضانات مجهزة بأحدث التقنيات الطبية. وفريق متخصص يعمل على مدار الساعة لضمان تقديم الدعم والعناية اللازمة لهؤلاء الصغار الذين يحتاجون إلى عناية خاصة فى أولى مراحل حياتهم، من خلال بيئة آمنة وداعمة لصحتهم ونموهم.

فيما تقدم مستشفى المسلة التخصصى بأسوان خدمات مناظير الجهاز الهضمى، والغسيل الكلوى، وعلاج الفيروسات، والعيادات الخارجية، حيث تقدم مستشفى المسلة التخصصى بأسوان رعاية صحية متكاملة بأحدث الأجهزة العلمية وفريق طبى متميز على أعلى قدر من المهارة من خلال خدمات الشاملة والمتكاملة، لتشمل الكشف، والأشعة، والتحاليل، والأدوية فى مكان واحد بسهولة وبأعلى جودة.



ووحدات طب الأسرة، من المنشآت التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان، حيث تُقدم وحدات ومراكز "الرعاية الصحية المتكاملة"وقائية، علاجية، توعية صحية"، تعزيزية للفرد والأسرة والمجتمع بأعلى معايير الجودة من خلال فريق طبى ذو كفاءة عالية وتوافر أحدث الأجهزة الطبية، إضافةً إلى مواكبة التحول الرقمى فى جميع ما يقدم من خدمات وفقًا لاستراتيجية مصـر 2030.

كما يستمر تدريب الكوادر الطبية والإدارية على أعمال التسجيل الإلكترونى، وقيام إدارة الفندقة بفرع أسوان بمراجعة أداء شركة النظافة وإعداد تقارير يومية حول هذا الشأن.

وترأس الدكتور أشرف حماد، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، الاجتماع التوجيهى لجميع منشآت الهيئة فى المحافظة، وتناول الاجتماع متابعة استكمال تراخيص الحماية المدنية بمنشآت الهيئة، بالإضافة لمتابعة أعمال التعاقدات مع شركات السياحة .

وخلال الاجتماع كلف الدكتور أشرف حماد، باتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء تفعيل التقارير الالكترونية للأشعة بمستشفيات الهيئة، وتناول الاجتماع متابعة ملف دور محاور الجودة والسلامة الصحة المهنية فى تقييم أداء العاملين فى المنشآت الطبية، وباتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء تفعيل النظام الإلكترونى، فى المنشآت المسجلة حديثا.

جدير بالذكر أن محافظة أسوان تعد أحد محافظات المرحلة الأولى فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، ويتم الاستعداد لتشغيل منظومة التأمين الصحى الشامل رسميا داخل محافظة أسوان، تم تحقيق معدلات نجاح وإنجاز للمشروعات الجارية ضمن المنظومة بواقع 11 مستشفى و112 مركزا طبيا ووحدة صحية، وتسجيل 1.4 مليون نسمة على المنظومة، وتم إعداد الكوادر البشرية وتأهليهم من أطقم الأطباء والتمريض.