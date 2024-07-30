تقديم نصف مليون خدمة طبية لمنتفعى التأمين الشامل بمستشفى فايد التخصصى

كتب وليد عبد السلام

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بـ وزارة الصحة والسكان، جولة تفقدية مفاجئة لعدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات المرحلة الأولى لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

وتفقد الدكتور أحمد السبكي، مستشفى فايد التخصصي، حيث اطلع على الأقسام المختلفة بالمستشفى، بما في ذلك الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والأقسام الداخلية، وغرف العمليات، والحضانات، والرعايات المركزة، والغسيل الكُلوي، وأقسام المعمل والأشعة والصيدلية.

وأشار الدكتور السبكي، إلى تقديم أكثر من نصف مليون خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمستشفى فايد التخصصي، منها 130 ألف خدمة بالعيادات الخارجية، و27 ألف فحص طبي ومعملي، و36 ألف جلسة للغسيل الكُلوي، كما اطمأن على توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية بالمستشفى.

وتابع الدكتور أحمد السبكي، جولته بتفقد مركز طب أسرة فايد، للاطمئنان على كفاءة منظومة طب الأسرة والخدمات المقدمة في العيادات المختلفة بالمركز، والتحدث إلى فرق رضا المنتفعين، وأوضح أن المركز قدم أكثر من 230 ألف خدمة طبية، شملت خدمات الإسعافات الأولية، وطب الأسرة، وأمراض الباطنة، والأسنان، والأطفال، والفحوصات الطبية والمعملية.

وحرص الدكتور أحمد السبكي، خلال جولته التفقدية، على الاستماع إلى آراء ومقترحات مقدمي الخدمة الصحية لتطوير الخدمات، مؤكدًا على أهمية تقديم أفضل رعاية للمرضى، خاصةً "كبار السن" و"ذوي الهمم"، مع تعزيز التواصل والالتزام بمعايير الجودة.

واستطلع الدكتور السبكي، آراء المواطنين حول الخدمات الطبية المقدمة في المنشآت الصحية التابعة للهيئة، واستمع إلى مقترحاتهم لتحسين الخدمات وتجربة المرضى.

وأشاد الدكتور أحمد السبكي، بجهود الطواقم الطبية والإدارية والعاملين في منشآت هيئة الرعاية، مؤكدًا على دعم الهيئة المستمر لتطوير الخدمات الصحية.

تأتي هذه الجولة في إطار الجولات والمتابعة الميدانية المستمرة للدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، للمنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات التأمين الصحي الشامل، بهدف متابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتأكد من جودتها.

ورافق الدكتور أحمد السبكي، خلال جولته الميدانية بمحافظة الإسماعيلية، كل من الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور محمد سامي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية.