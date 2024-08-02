داخلية الاحتلال الإسرائيلى تبلغ بسحب إقامة خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبرى

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت داخلية الاحتلال الإسرائيلى، أنها أبلغت مستشارة الحكومة القضائية نيته فى سحب إقامة خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن "قرار وزير الداخلية جاء فى أعقاب نعى الشيخ عكرمة صبرى هنية أثناء خطبة الجمعة بالأقصى".

وقال وزير الأمن القومى الإسرائيلى، اليمنى المتطرف بن غفير، إن "أمر التحقيق بشبهة التحريض يقع ضمن صلاحيات النيابة العامة، لذلك بعد خطاب تحريضى خطير للشيخ عكرمة زبرى فى الحرم القدسى، توجهت الشرطة إليها للنظر فى فتح تحقيق ضده".

وكتب على موقع إكس: "آمل أن يتصرف المدعى العام الذى يحاول فتح تحقيق ضدى بتهمة "التحريض ضد سكان غزة"، بنفس الحزم ضد شيخ يحرض على قتل اليهود فى جبل الهيكل. سنقوم بالتحديث".