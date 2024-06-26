النيابة العامة الإسرائيلية توجه لائحة اتهام لخطيب الأقصى بدعوى التحريض

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قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء لائحة اتهام ضد خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، بدعوى التحريض.



وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، قال خالد زبارقة ، محامي الشيخ عكرمة صبري ،في تصريح صحفي، إن السلطات الإسرائيلية قدمت لائحة اتهام إلى محكمة الصلح في القدس بادعاء قيام الشيخ بالتحريض والتماهي مع الإرهاب، وذلك على خلفية كلمة ألقاها لدى تقديم واجب عزاء لشهداء جنين (شمال الضفة الغربية المحتلة)، مؤكدا أنه قدم واجب العزاء مُستخدمًا كلمات مواساة وتعزية يستخدمها الجميع في مناسبات العزاء.



وتعرض الشيخ عكرمة صبري (85 عاما) خلال السنوات الأخيرة، للاعتقال والاستدعاء للتحقيق والإبعاد عن المسجد الأقصى ومحيطه والمنع من السفر.