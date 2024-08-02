حياة كريمة ببنى سويف.. الكشف وتوفير العلاج لـ1714 شخصا بقرية على حمودة

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سير العمل فى خطة القوافل الطبية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



وتضمن التقرير، الذى أعدته الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة، الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية على حمودة مركز ناصر على "مدار يومى الأربعاء والخميس الماضيين" مكونة من 9 عيادات فى تخصصات (الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام، الأسنان، النساء، الجلدية وتنظيم الأسرة) وفى ظل إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1714 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان - معمل دم 199 - معمل طفيليات 55 - حالات الأشعة العادية 21- استصدار عدد 3 قرارات نفقة دولة - تحويل عدد 4 مريض للمستشفيات لاستكمال العلاج - موجات فوق صوتية 91 حالة.



كما شملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحى لعدد 140 مواطن ، كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية ( الالتهاب الكبدى الفيروسى - فيروس كورونا المستجد- السعار -أنفلونزا الطيور - الطفيليات المعوية والبلهارسيا ) - الأمراض غير المعدية (الضغط و السكر و السمنة)- أورام الصدر - تنظيم الأسرة - النظافة الشخصية ونظافة المنزل - التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن - ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ226 مواطنا.



تجدر الإشارة إلى إلى الدعم النوعى الذى تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتى تم تنفيذها تحت إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور ياسر خيرى منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالى والإداري، عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.