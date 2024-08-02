حياة كريمة.. التشغيل التجريبى لـ 22 مشروعا بقروى الكفور فى كوم أمبو

أسوان- صلاح المسن

قام أعضاء وحدة حياة كريمة بمحافظة أسوان، بتفقد 35 مشروع داخل قروى الكفور بمركز كوم أمبو ، والذين يخدموا أكثر من 52 ألف نسمه داخل 32 تابع وعزبة ونجع ، موضحين بأنه تم الانتهاء حتى الآن من 22 مشروع بنسبة 100 % ، وجارى العمل فى 13 مشروع آخر بنسب تراوحت ما بين 60 % إلى 95 %.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان حيث تواصل وحدة حياة كريمة جولاتها الميدانية لمتابعة معدلات الإنجاز للمشروعات الجارية بالقرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".

ونقل أعضاء وحدة حياة كريمة تعليمات محافظ أسوان بضرورة الإسراع بوتيرة العمل بكافة المشروعات المتبقية ليتم نهوها وفقاً للتوقتيات الزمنية المحددة لها ، ولاسيما بأنه لن يتم إسناد مشروعات للشركات المتخاذلة والتى لم تثبت جديتها خلال الفترة السابقة.

كما شدد محافظ أسوان على ضرورة نهو التشطيبات الداخلية وإزالة أى معوقات للمشروعات ذات نسب التنفيذ العالية ، وتلافى أى ملاحظات قبل الإستلام حتى يتسنى دخول هذه المشروعات للخدمة، ويجنى المواطنين ثمارها على أرض الواقع.

هذا وقد شملت قائمة المشروعات التى دخلت الخدمة والتشغيل التجريبى لها، داخل قروى الكفور بمركز كوم أمبو، مجمع الخدمات ، وإحلال وتجديد شبكات الكهرباء ومياه الشرب، والمدارس، ومراكز الشباب، والكبارى على الترع، ومكاتب البريد، ووحدات طب الأسرة، وأعمال الفايبر والألياف الضوئية .



