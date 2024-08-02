توقعات سعر الذهب فى مصر والبورصة العالمية.. التفاصيل

كتب إسلام سعيد

ارتفع سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الجمعة ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين، وذلك بدعم من توقعات خفض الفائدة الأمريكية وارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن، يأتي هذا قبل صدور تقرير الوظائف الأمريكي في وقت لاحق من جلسة اليوم، وما سيكون له من تأثير كبير على مستويات الدولار وأسعار الذهب.

وسجل سعر الذهب الفوري ارتفاع خلال تداولات اليوم بنسبة 0.7% ليسجل اعلى مستوى منذ أسبوعين عند 2468 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2462 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2447 دولار للأونصة وقد سجل أدنى مستوى عند 2435 دولار للأونصة.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي أعلى مستوى منذ أسبوعين عند 2468 دولار للأونصة ليحاول اختراق خط المقاومة الصاعد عند منطقة 2465 – 2470 دولار للأونصة. حيث يحاول الذهب حاليا تجميع المزيد من الزخم اللازم للصعود من جديد ليستهدف القمة السعرية التاريخية عند 2483 دولار للأونصة ومن بعدها المستوى النفسي 2500 دولار للأونصة.

وبعد هذه التطورات ارتفع سعر الذهب في مصر بدعم من ارتفاع السعر العالمي وتسجيله أعلى مستوى في أسبوعين، بينما يستمر الترقب في الأسواق لتأثير بيانات الوظائف الأمريكي على السعر العالمي وبالتالي على سعر الذهب المحلي.

بعد أن شهد سعر الذهب المحلي عيار 21 تذبذب خلال تداولات الأمس عاد اليوم إلى الارتفاع مع بداية الجلسة ليتداول عند 3345 جنيه للجرام ليصل تقريباً إلى المستهدف عند 3350 جنيه للجرام.

وإذا نجح الذهب في إيجاد زخم إيجابي لاختراق المستوى 3350 جنيه للجرام ليستهدف بعدها 3400 جنيه للجرام، ولكن هذا الاختراق قد يتوقف على حركة الذهب العالمي اليوم بعد تقرير الوظائف الأمريكي.