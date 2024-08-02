اليوم السابع
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الجمعة، 02 أغسطس 2024 05:35 ص
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أصلها فرعونى.. "حسن" يصنع الشال بأشكال بديعة على النول اليدوى بقنا

الجمعة، 02 أغسطس 2024 05:00 ص
أصلها فرعونى.. "حسن" يصنع الشال بأشكال بديعة على النول اليدوى بقنا صنعة الفركة
قنا صابر سعيد

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا مع العم حسن فاوي، من أقدم صناع الفركة في محافظة قنا، وهي صناعة الشال علي النول اليدوي الفرعوني.

قال العم حسن فاوي، إنه تعلم صنعة الفركة وهو في عمر 14 عاما وعمل فيها حتي بعد بلوغه سن المعاش، والتحق للعمل في التربية والتعليم وكان يعمل فيها بعد عودته من العمل.

وأوضح فاوي، أن الفركة في البداية كانت تصدر إلي السودان وتصنع من الحرير الخالص ولكن النول في الوقت الحالي لم يختلف كثيرا عن النول القديم الذي يتكون من خامات طبيعية من الأشجار، كما أن المكوك أهم قطعة في النول التي تنسج الخامة.

 

 







صناعة الفركة

الشال اليدوي

حسن فاوي

محافظة قنا

اخبار قنا




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