إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

أصيب 8 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أبو الأخضر نطاق دائرة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية وتم نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمي لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الأحرار التعليمى بوصول 8 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أبو الأخضر نطاق مركز الزقازيق، تم رفع أثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.