جامعة الزقازيق تنظم فعاليات معسكر إعداد القادة "مصر الأمن والأمان"

الشرقية - حمدى عبد العظيم

نظمت جامعة الزقازيق معسكر إعداد القادة الثامن تحت شعار "مصر الأمن والأمان" للعام الجامعي 2024/2024 بدءاً من 27 يوليو وحتى 21 أغسطس 2024 بمقر المدينة الجامعية شارع فاروق بمدينة الزقازيق.

ويتضمن المعسكر إلقاء محاضرات تثقيفية، وتوعوية، وورش فنية، وثقافية، وريادة أعمال، بالإضافة إلى الأنشطة الفنية والاجتماعية وفق برنامج زمني بمشاركة وتنظيم إتحاد طلاب جامعة الزقازيق وشباب من أجل مصر.

وأشار الدكتور خالد الدرندلي، إلى أن الهدف من تنظيم معسكر إعداد القادة هو اكتشاف وتنمية المواهب في مختلف الأنشطة الطلابية وتنمية مهاراتهم القيادية، ومهارات العمل الجماعي، وخدمة الوطن وزيادة خبراتهم وإمكاناتهم العملية، فضلاً عن ترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية والانتماء لدى الطلاب.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية أن المعسكر سوف يستقبل ثلاثة أفواج، يتنافسون في ممارسة أنشطة متنوعة ما بين ثقافية تتضمن ندوات ومحاضرات، وأنشطة رياضية وفنية وجوالة، وخدمة عامة.

جدير بالذكر، أن الجوالة واتحاد الطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر يتولوا عملية الإعداد والتجهيز للمعسكر، تحت إشراف محمد متولى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، حيث تم فتح باب التسجيل للطلاب الراغبين في المشاركة بإدارة رعاية الشباب بكلياتهم.