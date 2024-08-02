إزالة 12 حالة تعد بالبناء المخالف فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، كافة الوحدات المحلية بضرورة الحفاظ على أراضى أملاك الدولة، والتصدى بكل حسم لمخالفات البناء والبناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة؛ حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، بتنفيذ إزالة فورية لـ 12 حالة تعدٍّ بالبناء المخالف على مساحة 1740 متر تقريبًا.

حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، بتنفيذ إزالة فورية لحالة تعد، عبارة عن منزل من الطوب الأبيض، غير مكتمل البناء، على مساحة 80 مترا (بناء مخالف)، على أرض زراعية بقرية الحجاز.

وتابعت الوحدة المحلية لحى ثان مدينة الإسماعيلية بتنفيذ إزالة فورية لثلاث حالات تعد بالبناء المخالف.

فكانت الحالة الأولى، تنفيذ إزالة فورية لشدة خشبية معدة لصبة خرسانية لسقف الدور السادس علوى، على مساحة 200 متر، بشارع الدقهلية وشحتة (السكة الحديد سابقًا) بمنطقة عرايشية مصر.

أما الحالة الثانية، تنفيذ إزالة فورية لشدة خشبية معدة لصبة خرسانية بدون ترخيص لأعمدة الدور الحادى عشر، على مساحة 300 متر، بشارع شبين الكوم.

والحالة الثالثة، إزالة شدة خشبية لتنفيذ صبة خرسانية بدون ترخيص لسقف الدور التاسع علوى، على مساحة 200 متر، بشارع شحتة (السكة الحديد سابقًا).

أيضًا قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق، بتنفيذ إزالة فورية لمبنى فى المهد، على مساحة 180 متر، من الطوب الأبيض الجيري.

وفى مركز ومدينة القنطرة غرب، قامت الوحدة المحلية للمركز والمدينة بتنفيذ إزالة فورية لحالتى تعد بالبناء المخالف.

فكانت الحالة الأولى، لمبنى مخالف من الطوب الأبيض، مقام على زراعية، على مساحة 80متر تقريبًا، غير مكتمل البناء وغير مأهول بالسكان، وذلك بمنطقة نمرة 2 عزبة الزقازيق، بقرية الرياح.

والحالة الثانية، تم تنفيذ ازالة فورية عبارة عن سور بطول 20 مترا وبارتفاع 2 متر، بمنطقة ك17 الفرس.

وفى مركز ومدينة أبوصوير، تم إزالة فورية لحالتى تعد بالبناء المخالف، الأولى لمنزل غير مكتمل البناء والأخرى، حفر لعمل قواعد خرسانية، على مساحة 200 متر وذلك لأعمال البناء على أرض زراعية، بقرية السبع آبار الغربية.

وفى مركز ومدينة القصاصين الجديدة قامت الوحدة المحلية بتنفيذ إزالة فورية لحالتى تعد بالبناء المخالف.

الحالة الأولى، إزالة فورية لشدة خشبية، على مساحة 130 مترا (بناء مخالف) على أرض زراعية بمنشية عصمت.

بينما كانت الحالة الثانية، إزالة فورية لسور من الطوب الأبيض على مساحة 200 متر، (بناء مخالف)، على أرض زراعية بمنطقة الكوع بقرية الوادى الأخضر.

وفى السياق ذاته، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير تنفيذ إزالة فورية لحالتى تعدٍّ بالبناء المخالف.

الحالة الأولى، إزالة فورية لسور بدون ترخيص، على مساحة 30متر تقريبًا، بنطاق عزبة تل الحطب قرية القصاصين القديمة.

أما الحالة الثانية، تنفيذ إزالة فورية شدة خشبية، لأعمدة مسلحة بالدور الأول علوى، على مساحة 120 متر تقريبًا بقرية أبوعاشور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.