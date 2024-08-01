محافظ الإسماعيلية الحالى يكرم السابق خلال احتفالية بالديوان العام

الإسماعيلية -صبرى غانم

كرم اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية السابق، خلال احتفالية كبرى أقيمت بديوان عام محافظة الإسماعيلية، وذلك وفاءً لما قدمه من مسيرة عطاء مشرفة خلال توليه منصب محافظ الإسماعيلية والتي استمرت حوالي خمسة أعوام.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد للمحافظة، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، المستشار العسكري للمحافظة، قائد المرور، المستشارين القانونيِّن، مفوض الدولة، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، مديري عموم المديريات الخدمية، المرافق العامة، مديري عموم إدارات المحافظة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.

وخلال كلمته، رحب اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، باللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية السابق، موجهًا الشكر له على إخلاصه وتفانيه في العمل وجهوده الكبيرة وتاريخه المهني المشرف ومسيرة عطائه خلال توليه منصب محافظ الإسماعيلية، قائلًا "يشرفني أن أتولى المهمة ونتعهد أمام أهالي الإسماعيلية بأننا سنستكمل مسيرة العطاء والتنمية التي شهدتها الإسماعيلية، متمنيًا للواء شريف فهمي بشارة موفورًا من الصحة والخير والتوفيق في حياته القادمة".

ومن جانبه، أعرب اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية السابق، عن خالص شكره وتقديره للواء أكرم محمد جلال لدعوته لهذا التكريم، موجهًا له التهنئة على ثقة القيادة السياسية واختياره محافظًا للإسماعيلية، متمنيًا له مواصلة التنمية والتطوير والخير والرخاء للمحافظة وأبنائها، كما توجَّه بالشكر لأهالي المحافظة عامة، وجميع القيادات التنفيذية بصفة خاصة خلال فترة توليه، وكل من كان له أثرًا في خدمة الوطن والمواطنين.

وضمن فعاليات الاحتفالية، تم عرض فيلم تسجيلي قصير يجسد أهم إنجازات محافظة الإسماعيلية خلال فترة تولي اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية السابق، كما أهدى اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية درع المحافظة إلى اللواء شريف فهمي بشارة؛ تقديرًا لمسيرته المهنية المشرفة.