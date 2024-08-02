أهالى كفر الزيات يشاركون فى عزاء حسام شوقى ومحمود كمال وفتحى إسماعيل

الغربية- محمد طارق

شارك أهالي مركز كفر الزيات في محافظة الغربية، في تقديم واجب العزاء في وفاة حسام شوقي ومحمود كامل وفتحي إسماعيل، وذلك عقب صلاة العصر بمدخل قرية كفر القصار.

وكان الدكتور محمود عيسي نائب محافظ الغربية، حرص علي المشاركة في تقديم واجب العزاء لأسر حسام شوقي ومحمود كمال وفتحي إسماعيل، وذلك بالسرادق المقام بقرية كفر القصار، وبمشاركة رئيس مركز ومدينة كفر الزيات وعدد من القيادات التنفيذية.

وكان بدأ عزاء حسام شوقي المشرف العام على الإنتاج بشركة سينرجى، والمنتجين الفنيين فتحي إسماعيل ومحمود كمال، والذين وافتهم المنية أمس إثر تعرضهم لحادث سير مروع على طريق الضبعة، وذلك بقرية كفر القصار التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات في محافظة الغربية

كما شارك في واجب العزاء أهالي القرية والقري المجاورة، وكان قد شهد محور الضبعة اتجاه الساحل الشمالى ظهر اليوم الخميس، حادث مأساوى مروع إثر انقلاب سيارة كانت تقل حسام شوقى المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجى، والمنتجين الفنيين بالشركة محمود كمال، وفتحى إسماعيل، مما أدى إلى وفاتهم.

فيما نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الزملاء، داعية المولى عز وجل أن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان.



توافد الأهالى على العزاء



اقارب المتوفيين خلال تلقى العزاء



تقديم واجب العزاء في وفاة حسام شوقي



توافد الأهالى على العزاء (1)



عزاء حسام شوقي ومحمود كمال وفتحي إسماعيل (1)