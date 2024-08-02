نائب محافظ الغربية يؤدى واجب العزاء فى حسام شوقى ومحمود كمال وفتحى إسماعيل

الغربية محمد طارق

حرص الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية، على المشاركة فى تقديم واجب العزاء لأسر حسام شوقى ومحمود كمال وفتحى إسماعيل، وذلك بالسرادق المقام بقرية كفر القصار، وبمشاركة رئيس مركز ومدينة كفر الزيات وعدد من القيادات التنفيذية.

بدء منذ قليل عزاء حسام شوقى المشرف العام على الإنتاج بشركة سينرجى، والمنتجين الفنيين فتحى إسماعيل ومحمود كمال، والذين وافتهم المنية أمس إثر تعرضهم لحادث سير مروع على طريق الضبعة، وذلك بقرية كفر القصار التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات فى محافظة الغربية

وشارك فى واجب العزاء أهالى القرية والقرى المجاورة، وكان قد شهد محور الضبعة اتجاه الساحل الشمالى ظهر اليوم الخميس، حادث مأساوى مروع إثر انقلاب سيارة كانت تقل حسام شوقى المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجى، والمنتجين الفنيين بالشركة محمود كمال، وفتحى إسماعيل، مما أدى إلى وفاتهم.

وأشار المصدر إلى أن المتوفين كانوا فى رحلة لقضاء إجازة صيفية فى الساحل الشمالى، وفور وقوع الحادث وإخطار الجهات المختصة، انتقلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم إطفاء السيارة المشتعلة واستخراج جثامين المتوفين.

تم نقل الجثامين لمستشفى العلمين النموذجى لحين صدور قرار من جهات التحقيق بالتصريح بدفنهم، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة، حيث من المقرر أن يتم تشكيل لجنة هندسية لفحص السيارة المحترقة لبيان سبب انقلاب السيارة واحتراقها.

فيما نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الزملاء، داعية المولى عز وجل أن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان.