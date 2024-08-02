اليوم السابع
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أفريقيا فى المقدمة.. أكثر 5 مناطق بالعالم تأثيرا على العمال بسبب التغير المناخى

الجمعة، 02 أغسطس 2024 04:00 ص
أفريقيا فى المقدمة.. أكثر 5 مناطق بالعالم تأثيرا على العمال بسبب التغير المناخى وزارة العمل -أرشيفية
كتبت آية دعبس

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كشفت منظمة العمل الدولية، فى تقرير "الحرارة في العمل: الآثار المترتبة على السلامة والصحة"، عن أكثر 5 مناطق على مستوى العالم تأثرا بارتفاع درجات الحرارة، والتغيرات المناخية، ومن ثم تأثيرا على العمال، وهم:

1- أفريقيا:

نسبة العمال الذين يتعرضون للحرارة المفرطة في أماكن العمل في أفريقيا أعلى من المتوسط العالمي، حيث أثرت على 92.9 % من القوى العاملة، وسجلت منطقة أفريقيا أكبر نسبة من الإصابات المهنية التي تنجم عن الحرارة المفرطة في أفريقيا، حيث بلغت نسبتها 7.2% من مجموع الإصابات المهنية.

2- الأمريكيتان:

شهدت منطقة الأمريكيتين أسرع زيادة في نسبة الإصابات المهنية المرتبطة بالحرارة منذ عام 2000، بزيادة قدرها 33.3%، وتشهد الأمريكيتان أيضًا نسبة كبيرة من الإصابات المهنية الناجمة عن الحرارة المفرطة في الأمريكيتين بنسبة 6.7%.

3- الدول العربية:

نسبة التعرض للحرارة المفرطة في مكان العمل في الدول العربية أعلى من المتوسط العالمي، حيث أثرت على 83.6 % من القوى العاملة.

4- آسيا والمحيط الهادئ:

نسبة التعرض للحرارة المفرطة في مكان العمل في آسيا والمحيط الهادئ أعلى من المتوسط العالمي، حيث أثرت على 74.7% من القوى العاملة.

5- أوروبا وآسيا الوسطى:

شهدت أوروبا وآسيا الوسطى أكبر زيادة في التعرض للحرارة المفرطة، حيث بلغت الزيادة 17.3% بين عامي 2000 و2020، وهذا تقريباً ضعف متوسط الزيادة العالمية البالغة 8.8%.، وشهدت المنطقة زيادة سريعة في نسبة الإصابات المهنية المرتبطة بالحرارة منذ عام 2000، بزيادة قدرها 16.4%.







منظمة العمل الدولية

تاثير التغيرات المناخية على العمال

ارتفاع درجات الحرارة على العمال

تاثير الحرارة على العمال



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