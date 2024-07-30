وزير العمل يوجه بصرف تعويضات للعمال ضحايا سقوط سقالة بالجيزة

كتبت آية دعبس

وجه محمد جبران وزير العمل، اليوم الثلاثاء، الادارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، ومديرية عمل محافظة الجيزة، بالاستمرار في متابعة أحوال العمال المصابين ضحايا حادث انهيار سقالة عليهم أثناء عملهم فى مبنى تحت الإنشاء يقع على طريق الفيوم بنطاق محافظة الجيزة.

وكان مدير مديرية العمل بالجيزة محمد رمضان، قد زار المصابين، أمس الاثنين، بمستشفى أكتوبر المركزي وفي منازلهم للاطمئنان على أحوالهم الصحية، تنفيذا لتوجيهات الوزير، فور وقوع الحادث.

كما تواجد في موقع الحادث بعد وقوعه مباشرة، ويشار أيضا، إلى أن الوزير جبران، تواصل هاتفيا مع ضحايا الحادث للاطمئنان عليهم.

وأكد الوزير جبران في توجيهاته الجديدة، سرعة الوقوف على حالة المصابين مع صرف التعويضات اللازمة من الحساب المركزى للعمالة غير المنتظمة، بعد التأكد من التقارير الطبية واستيفاء المستندات اللازمة للصرف، بحسب اللوائح المنظمة لذلك .

يشار هنا إلى المصابين 7، وهم إسلام بيومي محمد، 23 سنة، وعبده البطل أحمد، 23 سنة، ومحمد كمال شعبان، 23 سنة، وأحمد راضي خلف، 26 سنة، ومحمد حسين علي، 23 سنة، وأحمد سعيد يونس، 25 سنة، وعبد الله محمود بدوي 27 سنة.