وزارة النقل: العمل فى القطار السريع على قدم وساق وتدشينه سيكون حدثا عالميا

كتب محمد شعلان

أكد اللواء صبري أيوب، رئيس شركة أكتا للنقل الجماعي التابعة لوزارة النقل، أن العمل على تنفيذ القطار السريع الذي سيصل إلى العلمين على قدم وساق بمعدلات أسرع من المتوقع، موضحا أن الجانب الألماني الذى سيورد القطارات السريعة يرى أن هناك معدلات إنجاز فوق المتوقع.

وأضاف صبري أيوب، خلال لقاء ببرنامج "الحياة في العلمين"، المذاع على قناة الحياة، أن تنفيذ الخط الأول من القطار السريع سيكون من العين السخنة للعلمين وسيكون قريبا، وسيتم التدشين ويستمر حتى مرسى مطروح ثم من أكتوبر حتى أبو سمبل، وخط آخر من سفاجا حتى الغردقة، مؤكدا أن هذا الحدث ليس بالقليل وتدشينه سيكون حدثا عالميا على طول 2000 كيلو.

وأشار اللواء صبري أيوب إلى أن هناك متابعة كبيرة من الفريق كامل الوزير للوصول بمعدلات التنفيذ لمعدلات غير مسبوقة، وهذا القطار سيحقق نقلة كبيرة، وسيكون قادرا على إيصال وتحقيق رغبات المواطن والسائح في سرعة التنقل بين المعالم السياحية.