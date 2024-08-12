الهيئة القومية للأنفاق: تشغيل الخط الأول للقطار السريع 2026

كتب سيد الخلفاوى

أكد الدكتور طارق جويلى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن شركة سيمنس الألمانية انتهت من تصنيع 12 قطارا لصالح الخط الأول للقطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين مطروح، وتواصل استكمال الأعداد المتفق عليها وسيتم التشغيل التجريبى فى الربع الأول من 2026 فى المسافة من السخنة حتى محطة السادس من أكتوبر ثم تتوالى التجارب فى المراحل المتبقية تباعا.

وأضاف رئيس هيئة الأنفاق، فى تصريحات له أنه مع حلول ديسمبر المقبل سيتم البدء فى استيراد القطارات التى تعمل على خط القطار السريع الذى يربط بين السخنة ومطروح بمعدل 5 قطارات شهريا للركاب والبضائع.

و الخط الأول للقطار السريع (السخنة ــ مطروح) طوله حوالى 675 كم ويضم 21 محطة (منها 8 محطات للقطار الإقليمى و13 محطة للقطار السريع) وتبدأ من محطة السخنة على ساحل البحر الأحمر مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة والإسكندرية والعلمين وانتهاء بمحطة مطروح على ساحل البحر المتوسط وبذلك يكون قد تحقق الربط بين البحرين بريا.



كما يتكامل هذا الخط مع مشروع القطار الكهربائى الخفيف فى محطة العاصمة الإدارية، ومع الخط الثانى من شبكة القطار السريع فى محطة حدائق أكتوبر، ومع مونوريل غرب النيل فى محطة 6 أكتوبر ومع خط سكك حديد القاهرة أسوان فى محطة الجيزة، وهو ما يساهم فى تيسير حركة نقل الركاب والبضائع ودعم المناطق الصناعية والتجارية بالإضافة الى تنشيط السياحة بجميع أنواعها.