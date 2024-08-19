وزير الخارجية: هناك تطابق بين مصر والسعودية في الملف الفلسطيني

كتب محمد شرقاوى

أكد بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وجود تطابق في النظر بين مصر والمملكة العربية السعودية في الملف الفلسطيني، من خلال أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار والعدوان الإسرائيلي.

وأضاف "عبدالعاطي"، خلال لقاء خاص على قناة القاهرة الإخبارية: "هناك تطابق في وجهات النظر بخصوص أهمية التوصل إلى صفقة تضمن إطلاق سراح الرهائن والأسرى الفلسطينيين ونفاذ غير المشروط والمقيد للمساعدات الإنسانية والطبية والصحية إلى أهالينا في قطاع غزة".

وتابع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج: "الجهود مستمرة والجهود المصرية واضحة تماما، وقبل نهاية هذا الأسبوع هناك جولة من المباحثات في القاهرة، ونأمل أن تتمخض عن هذه المفاوضات التي تتم بمشاركة من أمريكا وبالتعاون والتنسيق مع أشقائنا في قطر عن التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وبما يضمن سلامة المواطنين المدنيين الفلسطينين العزل".