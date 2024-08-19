وزارة النقل تنتهى من إنشاء محور بديل خزان أسوان.. صور

كتب سيد الخلفاوى

أكدت وزارة النقل الانتهاء من إنشاء محور بديل خزان أسوان، بمحافظة أسوان، حيث نشرت الوزارة صورا توضح انتهاء تنفيذ المحور على نهر النيل وعدة مناطق بمحيطه، حيث يبلغ طوله 5.4 كم وعرضه 29 مترا، بواقع ثلاث حارات مرورية لكل اتجاه، ويشمل تنفيذ المحور 3 أعمال صناعية تتمثل في 2 كوبري و1 نفق، بالإضافة إلى أعمال طرق بطول 3.35 كم.

وأوضحت الوزارة أن المحور له أهمية كبيرة في المساهمة في نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد؛ وذلك من أجل المحافظة على الخزان وإطالة عمره الافتراضي.



ويعمل المشروع على خلق مناطق تنموية جديدة غرب النيل، وربط المناطق السكنية ومناطق التنمية الصناعية والزراعية شرق وغرب النيل ببعضها، وكمان توفير عدد كبير من فرص العمل، بجانب تسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية، فضلا عن أهميته في تحقيق الربط بين شبكة الطرق شـرق وغرب نهر النيل بمحاور عرضية؛ وذلك للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في الصعيد.



وتم تنفيذ المحور على النيل؛ للربط بين الطريق الواصل لطريق أسوان / برنيس حتى الطريق الصحراوى الغربي (القاهرة – أسوان)، عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الـغـربـي (القاهرة – أسوان)، والربط على طريق أسـوان / أبوسمبـل و تم مد المحور غربا للربط مع محطة قطار أسوان للقطار الكهربائي السريع.



محور بديل خزان اسوان



المحور يعبر النيل



المحور يخفف الضغط على خزان أسوان



يساعد على خلق مناطق تنموية جديدة