بدء العد التنازلى لمشروع محور بديل خزان أسوان الحر

أسوان- صلاح المسن

جهود كبيرة يتم تنفيذها بمشروع محور بديل خزان أسوان الحر على نهر النيل، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى تمهيداً للافتتاح الرسمى له، فضلاً عن مشروع القطار الكهربائى السريع أكتوبر / أبو سمبل.

وعقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، إجتماعاً تنسيقياً لمتابعة اللمسات النهائية والجهود المبذولة التى يشهدها محور بديل خزان أسوان من وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير بتكلفة 1.9 مليار جنيه، ليضاف لسلسلة الإنجازات فى الجمهورية الجديدة ، لما سيحققه من عوائد إيجابية للمواطنين، وللحركة السياحة الوافدة للمحافظة.

وشدد محافظ أسوان، علي التكاتف والتكامل بين كافة الجهات ، والعمل كفريق واحد، والمحافظة من جانبها على أتم إستعداد لتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات وتذليل أى عقبات لإستكمال تنفيذ هذه المشروعات القومية الهامة والحيوية لما تمثله من أهمية كبرى ، وإضافة هامة لقطاع الطرق والنقل .

وشهد الإجتماع الذى حضره المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن القيادات التنفيذية من المحافظة والهيئة العامة للطرق والكبارى إستعراض المهندس أسامة ذكى ممثل عن الهيئة القومية للأنفاق الموقف التنفيذى لمشروع القطار الكهربائى السريع " أكتوبر / أبو سمبل " الخط الثانى " الأزرق " لمسافة 1100 كم ، وكذا عرض موقف المسار والمحطات فى نطاق الحدود الإدارية لمحافظة أسوان بطول 390 كم ، والذى يشمل 9 محطات "السباعية / إدفو / كلابشة / دراو / أسوان الجديدة / مطار أسوان / ميدكوم " مصنع الأسمنت " / توشكى / أبو سمبل".

لافتاً إلى أن المشروع يضم أيضاً ميناء جاف بأبو سمبل ومنطقة لوجستية بتوشكى، و 2 ورشة خدمة فى أسوان الجديدة وأبو سمبل ، ومحطة أبو سمبل ، والتى تقام على مساحة 550 فدان وتضم منطقة سياحية مطلة على المعبد، وجارى العمل من خلال 40 شركة وسط تعاون مثمر وبناء بين مختلف الجهات بالمحافظة والهيئة .