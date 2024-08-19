هل يمكن لغير الأمهات تناول فيتامينات الحوامل؟.. استشارى يوضح

كتبت إيناس البنا

عادة ما يصف طبيب النساء العديد من الفيتامينات لدعم نمو الجنين والحفاظ على صحة الأم، ولكن هل يمكن تناول هذه الفيتامينات لغير الحوامل.

من جانبه كشف الدكتور عمرو الهلالى استشارى أمراض النساء والتوليد جامعة عين شمس، أن الفيتامينات قبل الولادة عادةً ما تحتوي على كميات وتركيبات أعلى من بعض العناصر الغذائية، مثل حمض الفوليك والحديد والكالسيوم، والتي تعد ضرورية لحمل صحي، والتي تلعب جميعها أدوارًا حاسمة في نمو الجنين وصحة الأم، حمض الفوليك مثلا يمنع عيوب الأنبوب العصبي.

وأضاف الهلالي، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الفيتامينات مهمة خلال فترة الحمل لأنها تحتوى على المزيد من العناصر الغذائية، والحفاظ على صحة الشعر والأظافر بشكل صحى، بجانب الحفاظ على صحة العظام بسبب تناول الكالسيوم من الشهر الخامس بجانب فيتامين د.

وعن إمكانية تناول الفيتامينات قبل الحمل كشف الطبيب أنه نتيجة وجود الكثير من العناصر الغذائية المخصصة للحوامل قد تسبب الإفراط في تناول الكثير من العناصر الغذائية، منها مثلا الحديد فإذا تم تناوله فترة طويلة دون الحاجة له قد يتسبب في مشكلات مثل الإمساك والغثيان، وفي الحالات الشديدة، قد يؤدي ذلك إلى مشاكل صحية أكثر خطورة، كما أن الاعتماد على الفيتامينات قبل الولادة للحصول على فوائد صحية قد يؤدي إلى إهمال اتباع نظام غذائي متوازن، نظرا للاعتماد على الفيتامينات.

ونصح الطبيب بضرورة تناول الفيتامينات إذا كنت تخططين للحمل فقط أو تعانين من نقص في بعض العناصر الغذائية، وذلك بعد استشارة الطبيب، وهناك أنواع يمكن تناولها قبل الحمل أهمها حمض الفوليك لمنع عيوب الأنبوب الخلقى العصبى.