اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 يوليه 2022 10:07 ص
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

أسباب تجعل فيتامين ب مهم للحوامل أبرزها نمو الجنين

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 10:00 ص
أسباب تجعل فيتامين ب مهم للحوامل أبرزها نمو الجنين فيتامين ب
فاطمة ياسر

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فيتامين ب، يعد من أهم الفيتامينات التي تساهم في الحصول علي صحة أفضل، وأعصاب جيدة، ويعد هذا الفيتامين هام للنساء خلال فترة الحمل، لأنه يساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحتها وصحة الجنين.

ووفقًا للتقرير المنشور عبر موقع "webmed" سنتعرف علي أهمية فيتامين ب للنساء الحوامل، ومنها:

-فيتامين ب يعد هام خلال فترة الحمل، والسبب أنه يعمل علي تعزيز نمو مخ الأجنة.

-يحافظ فيتامين ب علي صحة العين للجنين وللحامل، ويحد من التعرض لأي مضاعفات صحية.

-يمنح بشرة الحامل الحيوية والنضارة ويقلل من فرص ظهورها بمظهر غير جيد.

-فيتامين ب مهم لصحة عظام الأجنة، ويعمل تقويتها.

-فيتامين ب يقلل من فرص تعرض الحامل للتسمم، فهو يحميها.

-يعمل علي تحسين عملية الهضم عند الحوامل، ويقلل من فرص الإصابة والتعرض للإمساك أو الإسهال.

-يعد من أنواع الفيتامينات المهمة التي تحد من التعرض للإصابة بالغثيان الصباحي خلال فترة الحمل الأولي.

-يحد من تعرض الحوامل للشعور والإصابة بالصداع.

-يحد من تعرض الحوامل للإصابة بسكري الحمل، لأنه يحافظ علي مستويات الجلوكوز بالدم.

-الحفاظ علي وزن الجنين.

وقدم التقرير العديد من الأطعمة الغنية بفيتامين ب، ومنها، البازلاء، والعدس، السلمون، الخبز، اللوز، البطاطا الحلوة، الجزر، والبروكلي، والسبانخ، الجبن القريش، والبيض، والزبادي، الكبدة، الأفوكادو.

 


فيتامين ب

أهمية فيتامين ب للحوامل

الحامل وفيتامين ب



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