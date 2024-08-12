غنى بالكالسيوم والفسفور.. شاهد محصول التين على الأشجار فى موسم الحصاد بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

تشتهر محافظة المنيا بتنوع الزراعات والمحاصيل الزراعية والخضروات والفاكهة، وذلك نظرا لجودة التربة، وتميز المناخ، بالإضافة إلى الامتداد الصحراوى، هذا ما جعل محافظة المنيا، تتميز بتنوع الحاصلات مثل البطاطس والثوم الصينى والجزر والنباتات الطبية والعطرية وكذلك السمسم، والطماطم والتين الشوكى والمانجا، وكذلك محصول التين، وهو أحد أشهر الزراعات بالمحافظة وتزرع منه المنيا مساحات كبيرة خاصة فى مراكز وسط وجنوب.

وقال محمد عبد المجيد احد المزارعين، إن محصول التين أحد أهم المحاصيل بالمحافظة ويزرع بمساحات كبيرة فى مركز المنيا وسمالوط ومطاى، والفدان يصله إنتاجه إلى حوالى 10 أطنان فى الموسم، ودائما ما يكون موسم الحصاد فى شهر يوليو من كل عام، وذلك عن طريق جمع المحصول ووضعه فى أقفاص مصنوعه من البلاستيك تمهيدا لتحميلها إلى الاسواق.

وأضاف محمد قائلا، إن التين من اشهر الفواكه التى تعرف بقيمتها على صحة الإنسان، حيث أنها تساعد فى تحسين الجهاز الهضمى، وتمنع الإمساك، كما انها أيضا مفيدة للعظام وتقوية عظام الجسد، حيث أن التين محصول غنى بالكالسيوم والفسفور، وله عدة فوائد لصحة الإنسان، وخاصة الأطفال، ويتم جمع التين من الاشجار على عدة مراحل منذ بداية الحصاد حتى نهاية الموسم والذى يستمر حتى نهاية شهر سبتمر.

أما منتصر عبد الباقى احد المزارعين قال، إن أشجار محصول التين اشجار معمرة فى الارض وتستمر حوالى 5 سنوات، وعند نهاية الموسم من كل عام يتم تقطيع الفروع حتى تكون الاشجار مستعدة للإزهار من جديد، من خلال اعمال الرى والتسميد، وهو محصول غير مكلف فى زراعته فى غير السنه الاولى قبل الطرح.

ولفت منتصر إلى أن التين يتم زراعته بطريقه معينه لابد أن تكون هناك مسافات متساوية بين الأشجار وبعضها حتى يكون للشجرة فرصه لانتشار الجذور للحصول على الغذاء من الأرض، وزراعته تتم عن طريق الشتلات المحسنه وفى بعض الاماكن يطلق عليه اسم التين البرشومى او الفيومى، والذى تجود زراعته فى أى تربة سواء فى التربه الطينية او الرملية، لذا تنتشر زراعة التين فى امتداد الظهير الصحراوى، بقرى غرب المنيا ومركز المنيا.

ومن ناحية أخرى، تولى مديرية الزراعة المحاصيل الصيفية اهتماما كبيرا نظرا لأهميتها الاستراتيجية، وتنوع محاصيل فصل الصيف، كذلك للاستعداد للموسم الشتوى بزراعته الهامة وتجهيز الأرض بعد موسم الحصاد، بالإضافة إلى الإرشاد الزراعى من خلال الندوات وتعريف المزارعين بطرق وأساليب الزراعة الحديثة.



