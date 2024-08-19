نقابة المهندسين: 5% زيادة سنوية بعدد الأعضاء و10 آلاف ينضمون للمعاشات

كتبت آية دعبس

قال المهندس كريم الكسار، الأمين العام المساعد بالنقابة العامة للمهندسين، إن عدد أعضاء نقابة المهندسين على مستوى الجمهورية قد بلغ نحو 897 ألفا و926 مهندسا، مقيدون فى جداول 7 شعب هندسية بالنقابة، لافتا إلى أن عدد الدفعات السنوية الجديدة حوالى 45 ألف مهندس، بنسبة تراوحت خلال الخمس سنوات الماضية من 4.5% إلى 5%.

وأوضح الكسار، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تلك الزيادات السنوية الكبيرة فى أعضاء النقابة تنعكس على النقابة بزيادة واجباتها تجاه أعضائها من حيث تقديم كافة الخدمات، وأبرزها المعاشات، حيث تُقدر أعداد المستحقين للمعاشات بالنقابة حاليا حوالى 160 ألف مهندس على المعاش، وتزيد أعدادهم سنويا مع زيادة المنضمين حديثا بمعدل 7%، أى 10 آلاف مهندس كل عام، بقيمة معاشات إجمالية 400 مليون جنيه سنويا.

من ناحية أخرى، كانت قد اتخذت الجمعية العمومية الأخيرة لنقابة المهندسين، قرارا بزيادة المعاشات بقيمة 250 جنيها بداية من مايو الماضى، لتُصبح قيمته الإجمالية 1600 جنيه بدلا من 1350 جنيها شهريا، وتُعد هذه الزيادة هى الثانية خلال الستة أشهر الأخيرة بعد الزيادة السابقة التي أقرها مجلس النقابة برئاسة المهندس طارق النبراوي العامة في أغسطس 2023، حيث تقرر زيادة المعاشات من 1200 جنيه إلى 1350 جنيها حينها.